Τη δική του μάχη ώστε να κρατηθεί στη ζωή δίνει στο ΚΑΤ ένας 53χρονος ομογενής από τον Καναδά, ο οποίος μετέβη στην Τουρκία μαζί με τη σύζυγό του, ώστε να τοποθετήσει οδοντικά εμφυτεύματα.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το πρωί της Τρίτης 25/8 ο ΣΚΑΪ, το ζευγάρι πήρε αυτή την απόφαση εξαιτίας του χαμηλού κόστους των εμφυτευμάτων αλλά και των καλών κριτικών της κλινικής που είδε στο διαδίκτυο.

Οι δυο τους ταξίδεψαν στην Τουρκία και, αφού ο 53χρονος υποβλήθηκε σε εξετάσεις, ξεκίνησε η διαδικασία τοποθέτησης εμφυτευμάτων.

Του έκαναν ολική αναισθησία και δεν ανέκτησε ποτέ τις αισθήσεις του

Όπως επεσήμανε η σύζυγος του 53χρονου, είχαν αποφασίσει να τοποθετήσει 6 εμφυτεύματα στην άνω γνάθο και άλλα 6 στην κάτω γνάθο. Οι γιατροί είχαν αποφασίσει να προχωρήσουν σε μέθη και τοπική αναισθησία για να γίνει η επέμβαση, ωστόσο ο 53χρονος δεν συνεργαζόταν σωστά και έτσι προέβησαν σε ολική αναισθησία, από την οποία όμως δεν ανέκτησε ποτέ τις αισθήσεις του.

Η γυναίκα είδε τον 53χρονο να τον μεταφέρουν χωρίς τις αισθήσεις του σε νοσοκομείο και αφού πέρασαν 48 ώρες ενημερώθηκε πως ο σύζυγός της βρίσκεται σε κωματώδη κατάσταση και ότι έχουν βρεθεί δύο θρόμβοι.

Τότε ήταν που ξεκίνησε και η προσπάθεια επαναπατρισμού, καθώς ήθελε ο σύζυγός της να μεταφερθεί και να νοσηλευτεί στην Ελλάδα. Η διακομιδή του 53χρονου στην Ελλάδα εξελίχθηκε σε θρίλερ, καθώς αρχικά δεν ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθεί και έγινε μετά από παρέμβαση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

«Το αεροσκάφος για το οποίο δεν δόθηκε άδεια είναι το ιπτάμενο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Επειδή πετάει με ευθύνη της ΠΑ, οι Τούρκοι το θεώρησαν Πολεμικό Αεροσκάφος και δεν δέχθηκαν την προσγείωσή του εκεί. Σε κάθε περίπτωση πρέπει όλοι να είστε προσεκτικοί», έγραψε σε ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας.