Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την Τετάρτη, όταν μικρό αεροσκάφος συνετρίβη στην περιφέρεια του Πιεμόντε, στη βόρεια Ιταλία, σύμφωνα με το ιταλικό δίκτυο TG24.

Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 11:30 τοπική ώρα στην περιοχή Αντρόνα Σκιεράνκο, κοντά στο φράγμα Καμπλιτσιόλι.

Οι δύο επιβαίνοντες, ένας 64χρονος μηχανικός από το Πρεμένο και ένας 63χρονος φίλος του από την ευρύτερη περιοχή του Μιλάνου, σκοτώθηκαν ακαριαία.

WATCH: Gyrocopter crashes after getting caught in a cable line near a dam in northern Italy, killing two. pic.twitter.com/oPiIWCe8J9 — Clash Report (@clashreport) August 26, 2026

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αεροσκάφος ήταν πιθανότατα αυτόγυρο, ένας τύπος ελαφρού αεροσκάφους με έλικα και περιστρεφόμενο ρότορα.

Όπως ανέφερε η Πυροσβεστική, πριν από τη συντριβή το αυτόγυρο φέρεται να προσέκρουσε σε καλώδια τελεφερίκ της Enel, το οποίο εξυπηρετεί το φράγμα, και στη συνέχεια τυλίχθηκε στις φλόγες.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ στις επιχειρήσεις διάσωσης και κατάσβεσης συμμετείχε και το ελικόπτερο «Drago».

Κάτοικοι του κοντινού χωριού Αντρόνα ανέφεραν ότι είδαν το αεροσκάφος να φλέγεται στον αέρα, περιγράφοντάς το χαρακτηριστικά ως «μια πύρινη μπάλα».