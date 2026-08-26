Ο Μάριος Ηλιόπουλος έζησε με ένταση τις τελευταίες στιγμές της αναμέτρησης της ΑΕΚ με τη Λέφσκι Σόφιας, που ολοκληρώθηκε με την πρόκριση της «Ένωσης» στη League Phase του Champions League. Λίγο πριν από το τελευταίο σφύριγμα, ο διοικητικός ηγέτης της κιτρινόμαυρης ΠΑΕ κατέβηκε στον πάγκο και βρέθηκε μαζί με τους ποδοσφαιριστές που είχαν ήδη αρχίσει να αντιλαμβάνονται το μέγεθος της επιτυχίας.

Εκεί, ο Ηλιόπουλος πανηγύρισε μαζί με τον Λούκα Γιόβιτς και τους συμπαίκτες του, ανταλλάσσοντας θερμές αγκαλιές. Όταν η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε με το εμφατικό 4-0 απέναντι στη Λέφσκι, πέρασε στον αγωνιστικό χώρο και ενώθηκε με την ομάδα στους εορτασμούς που ακολούθησαν. Παίκτες, τεχνική ηγεσία και φίλαθλοι της ΑΕΚ γιόρτασαν όλοι μαζί τη μεγάλη ευρωπαϊκή επιτυχία, με τον Μάριο Ηλιόπουλο να συγχαίρει έναν προς έναν τους πρωταγωνιστές με αγκαλιές και φιλιά.

Οι εορτασμοί δεν περιορίστηκαν στον αγωνιστικό χώρο, καθώς ο Μάριος Ηλιόπουλος ακολούθησε την ομάδα στα αποδυτήρια και βρέθηκε ξανά στο πλευρό των ποδοσφαιριστών. Ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ συνεχάρη τους παίκτες για τη μεγάλη ευρωπαϊκή επιτυχία και την εξασφάλιση της συμμετοχής στη League Phase του Champions League, ενώ τους γνωστοποίησε ότι η πρόκριση συνοδεύεται και από οικονομική επιβράβευση.

Στη συνέχεια, μιλώντας στην κάμερα της Cosmote TV, ο Μάριος Ηλιόπουλος στάθηκε στη σημασία της βραδιάς και στην πορεία που θέλει να ακολουθήσει η ΑΕΚ:

«Ιστορική βραδιά, μια ομάδα υπέροχη, χωρίς πολλούς αγώνες. Είμαι πολύ περήφανος. Δεν είναι η ΑΕΚ που ονειρευόμαστε, είναι η ΑΕΚ που οραματιζόμαστε. Είναι η ΑΕΚ που μας κάνει να βλέπουμε πως έρχονται κι άλλοι θρίαμβοι, πολλά περισσότερα γι’ αυτή την υπέροχη ομάδα. Είμαστε πολύ δεμένοι, ο ένας για τον άλλο. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί η βία πάει σε μια καινούρια διαδικασία. Κάθε μέρα που περνά ξημερώνει μια καλύτερη μέρα, για την ΑΕΚ, το ελληνικό ποδόσφαιρο, τους φιλάθλους μας, ώστε να γυρίσουν τα νέα παιδιά στα γήπεδα. Έτσι θέλουμε να προχωράνε μπροστά στην Ευρώπη, όλες οι ελληνικές ομάδες».

Ερωτηθείς για το πριμ προς τους ποδοσφαιριστές, επιβεβαίωσε ότι υπήρξε σχετική επιβράβευση, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι το σημαντικότερο για τους παίκτες θα πρέπει να είναι η ίδια η επιτυχία:

«Υπήρχε πριμ… Σήμερα οι παίκτες δεν πρέπει να παίζουν για το πριμ. Οι έννοιες καλομαθημένος και κακομαθημένος είναι πολύ κοντά. Οι παίκτες έπρεπε να γιορτάζουν μόνο την επιτυχία τους, αλλά αφού είθισται, υπήρξε και αυτό σήμερα (σ.σ. πριμ)».

Αναφορικά με το ενδεχόμενο νέων μεταγραφικών κινήσεων, ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ εμφανίστηκε ικανοποιημένος από όσα έχουν ήδη γίνει, αφήνοντας παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο εξελίξεων μέσα στις επόμενες ημέρες:

«Ουκ εν τω πολλώ το ευ. Ήδη είμαστε στο πολλώ. Μετά αρχίζεις και χάνεις την μπάλα. Έχουμε κάνει πολλές και αξιόλογες μεταγραφές και κάθε μέρα βλέπει ο κόσμος χαρίσματα σε παίκτες που δεν θεωρούσε απόλυτα σωστές μεταγραφές. Αυτή η εβδομάδα έχει προοπτική. Η ΑΕΚ είναι η ομάδα που μπορεί να οραματίζεται την καινούρια μέρα του ελληνικού ποδοσφαίρου».