Ασταμάτητες είναι οι αφίξεις μεταναστών στην Κρήτη, κυρίως προς τα νότια και ανατολικά του νησιού, ενώ μόνο σήμερα σημειώθηκαν έξι περιστατικά.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που διασταυρώθηκαν με τον Θάλαμο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος, τα πέντε από τα έξι σημερινά περιστατικά αφορούσαν επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης από δυνάμεις του Λιμενικού και της Frontex. Στην έκτη περίπτωση, ομάδα μεταναστών κατάφερε να φτάσει μόνη της στη στεριά, σε βραχώδη ακτή κάτω από την Ιερά Μονή Καψά, στη Σητεία.

Το neakriti.gr έγραψε πως η εικόνα των τελευταίων ωρών είναι χαρακτηριστική της συχνότητας με την οποία καταφθάνουν πλέον οι λέμβοι. Στις 3:54 τα ξημερώματα, νότια της Ιεράπετρας, εντοπίστηκε λέμβος στην οποία επέβαιναν 71 μετανάστες. Μόλις δύο λεπτά αργότερα, στις 3:56, ακολούθησε ο εντοπισμός δεύτερης λέμβου με 70 άτομα.

Οι επιχειρήσεις, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της δημοσιογράφου Μαίρης Καριωτάκη, συνεχίστηκαν κατά τη διάρκεια της ημέρας σε διαφορετικά σημεία στα νότια της Κρήτης, ανεβάζοντας τον αριθμό των ανθρώπων που έφτασαν στο νησί σήμερα στους περίπου 339.

Ο αριθμός παραμένει προς το παρόν κατά προσέγγιση, καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί η ακριβής καταγραφή της ομάδας που αποβιβάστηκε στην περιοχή της Μονής Καψά. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για 35 έως 40 άτομα.

Ανάλογη ήταν η εικόνα και την προηγούμενη ημέρα, γεγονός που εντείνει τον προβληματισμό για τη συχνότητα των αφίξεων.

Το απόγευμα της Τρίτης, στις 18:15, είχε εντοπιστεί στην περιοχή της Ιεράπετρας λέμβος με 52 μετανάστες, ενώ μόλις δύο λεπτά αργότερα, στις 18:17, εντοπίστηκε ακόμη μία με 61 άτομα.

Συνολικά την Τρίτη καταγράφηκαν 243 αφίξεις μεταναστών, με τα περιστατικά να αφορούν την Ιεράπετρα και τη θαλάσσια περιοχή νότια αυτής, τους Καλούς Λιμένες στο Ηράκλειο, καθώς και τη Μακριλιά.

Περισσότεροι από 570 άνθρωποι σε ένα 24ωρο. Η συσσώρευση των περιστατικών μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα αποτυπώνει το μέγεθος της πίεσης που δέχονται οι λιμενικές και τοπικές Αρχές.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, περισσότεροι από 570 μετανάστες έχουν φτάσει στην Κρήτη μέσα στο τελευταίο 24ωρο, ενώ μόνο οι αφίξεις της Τετάρτης υπολογίζονται περίπου στις 339.

Το βάρος των μεταναστευτικών ροών εντοπίζεται πλέον στα νότια και ανατολικά παράλια του νησιού, με Ιεράπετρα, Σητεία και νότια Ηράκλειο να βρίσκονται στο επίκεντρο των αλλεπάλληλων περιστατικών.

Οι περισσότεροι από τους ανθρώπους που έφτασαν στο νησί αναμένεται να φιλοξενηθούν προσωρινά στην Κρήτη, έως ότου ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και μεταφερθούν σε δομές καταγραφής και ταυτοποίησης στην ηπειρωτική Ελλάδα.

Ανακοινώσεις του Λιμενικού για περιστατικά στην Κρήτη

Το πρωί στους Καλούς Λιμένες: 39 αλλοδαποί

Τις πρωινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή των Καλών Λιμένων από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., για την παροχή συνδρομής σε μία λέμβο σε δυσχερή θέση με αλλοδαπούς επιβαίνοντες, στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων.

Εντοπίστηκαν τριάντα εννέα (39) αλλοδαποί (33 άντρες και 6 γυναίκες) οι οποίοι περισυλλέχθηκαν από Περιπολικό πλοίο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και μεταφέρθηκαν με τη συνδρομή της Ε/Γ-λάντζας «ΕΛΕΝΗ» Ν.Π.2097 στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Στη συνέχεια, οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Ηρακλείου, συνοδεία στελεχών του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου και του Αστυνομικού Τμήματος Φαιστού. Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου.

Στην Ιεράπετρα: 76 άτομα

Τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Ιεράπετρας από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., για την παροχή συνδρομής σε μία λέμβο σε δυσχερή θέση με αλλοδαπούς επιβαίνοντες, στη θαλάσσια περιοχή 50 ν.μ. νότια της Ιεράπετρας. Εντοπίστηκαν εβδομήντα έξι (76) αλλοδαποί (75 άντρες και 1 γυναίκα) οι οποίοι περισυλλέχθηκαν από το παραπλέον φορτηγό (Φ/Γ) πλοίο σημαίας Δανίας. Στη συνέχεια, οι αλλοδαποί μετεπιβιβάστηκαν στο αλιευτικό «ΕΙΡΗΝΗ» Ν.Ι 05 και στο αλιευτικό «ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ» Ν.Α.Ν. 32 και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο αλιευτικό καταφύγιο της Ιεράπετρας. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Ιεράπετρας.

Στην Ιεράπετρα: 57 μετανάστες

Τις πρωινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Ιεράπετρας για την ύπαρξη αλλοδαπών στην παραλία «ΚΑΘΑΡΑΔΕΣ» Ιεράπετρας. Στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μετέβησαν στην περιοχή, όπου εντόπισαν 57 αλλοδαπούς (55 άνδρες, 1 γυναίκα και 1 ανήλικος) οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε προσωρινό χώρο φύλαξης. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Ιεράπετρας.

38 άτομα σήμερα στην Ψαρή Φοράδα

Τις μεσημβρινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή των Καλών Λιμένων για την αποβίβαση αλλοδαπών από λέμβο, στην περιοχή «Ψαρή Φοράδα» δήμου Βιάννου. Στο σημείο μετέβησαν στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και στελέχη του Α.Τ. Βιάννου, όπου εντόπισαν 38 αλλοδαπούς (32 άντρες, 1 γυναίκα και 5 ανήλικους). Στη συνέχεια, οι αλλοδαποί οδηγήθηκαν συνοδεία στελεχών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου και του Α.Τ. Βιάννου, στο λιμάνι του Ηρακλείου. Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου.

Από εναέριο μέσο της Frontex εντοπίστηκαν 60 ακόμη στους Καλούς Λιμένες. Την ίδια ώρα λέμβος με περίπου 60 αλλοδαπούς εντοπίστηκε το απόγευμα της Τετάρτης, από εναέριο μέσο της Frontex στη θαλάσσια περιοχή 35 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων.

Υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.