Η πρόκριση της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League δεν είχε μόνο αγωνιστική σημασία, αλλά έδωσε σημαντική ώθηση και στην Ελλάδα στη βαθμολογία της UEFA. Η επιβλητική νίκη με 4-0 απέναντι στη Λέφσκι Σόφιας πρόσφερε στην Ένωση 6.000 βαθμούς στον δικό της ευρωπαϊκό συντελεστή, ενώ η ελληνική συγκομιδή αυξήθηκε κατά 1.400 βαθμούς.

Από αυτούς, οι 1.200 προήλθαν από το μπόνους συμμετοχής της ΑΕΚ στη League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, ενώ ακόμη 200 προστέθηκαν χάρη στη νίκη επί των Βουλγάρων. Έτσι, η Ελλάδα πλησίασε ακόμη περισσότερο τις χώρες που βρίσκονται ακριβώς μπροστά της στην κατάταξη, με τη διαφορά από την 11η Τσεχία να περιορίζεται πλέον σε λιγότερο από 1.000 βαθμούς.

Κρίσιμη συνέχεια για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις προσπάθειες του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ να συνεχίσουν στη League Phase του Conference League. Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά η αναμέτρηση των Πράσινων με τη Χράντετς Κράλοβε, αφού ενδεχόμενος αποκλεισμός των Τσέχων θα στερήσει από την Τσεχία μία από τις ομάδες που εξακολουθούν να τη βαθμολογούν στην UEFA.

Η Ελλάδα βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη 12η θέση και, εφόσον διατηρήσει όσο το δυνατόν περισσότερους εκπροσώπους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, θα έχει τη δυνατότητα να ασκήσει ακόμη μεγαλύτερη πίεση σε Τσεχία και Πολωνία.

Ολυμπιακός σίγουρος, κοντά και ο ΟΦΗ

Ο Ολυμπιακός έχει ήδη εξασφαλισμένη συμμετοχή στη League Phase του Europa League. Πολύ κοντά στην ίδια διοργάνωση βρίσκεται και ο ΟΦΗ, ο οποίος έχει αποκτήσει ξεκάθαρο προβάδισμα απέναντι στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας χάρη στο 3-0 της πρώτης αναμέτρησης.

Ακόμη και αν οι Κρητικοί δεν ολοκληρώσουν την πρόκριση απέναντι στους Βούλγαρους, η ευρωπαϊκή παρουσία τους δεν θα τελειώσει, καθώς θα συνεχίσουν στη League Phase του Conference League.

Η Ελλάδα πλησίασε την πρώτη 11άδα

Μετά τους βαθμούς που πρόσφερε η ΑΕΚ, η κατάσταση στις θέσεις 10-14 της κατάταξης της UEFA διαμορφώνεται ως εξής:

10. Πολωνία – 44.825 (4/5)

11. Τσεχία – 44.325 (5/5)

12. Ελλάδα – 43.412 (5/5)

13. Νορβηγία – 38.212 (5/5)

14. Δανία – 37.556 (4/4)