Στιγμές τρόμου βίωσαν δύτες στην Εύβοια που πήγαν για ψαροντούφεκο, καθώς σε κοντινή απόσταση έσκασαν δυναμίτες από ψαράδες που ψάρευαν παράνομα.

«Τον ακούω ενώ είμαι στο βυθό. Εκεί σοκαρίστηκα, κατάλαβα ότι ήταν δυναμίτης», είπε στον Alpha, ο Τάσος Χάλαρης, ένας από τους δύο δύτες και εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Ερασιτεχνικής Αλιείας.

«Τα πίσω μέρη του Κάβο Ντόρο, παραδοσιακά τρώγαμε δυναμίτες με τον σωρό. Παντού έχουμε φάει δυναμίτες. Ακόμα και στην Αίγινα», πρόσθεσε στη συνέχεια.

«Μέχρι να το συνειδητοποιήσουμε έσκασε και άλλος. Ήταν τέσσερις απανωτοί. Σε στομάχι και αυτιά είχαμε έντονη ενόχληση. Είναι επώδυνο. Χάνεις τον προσανατολισμό σου, δεν ξέρεις τι ακριβώς έχει γίνει», είπε ο δεύτερος δύτης Λιριάν Ντούτσκα.

Η διευθύντρια ερευνών του Ινστιτούτου «Αρχιπέλαγος» κυρία Μηλιού είπε ότι «δυστυχώς δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό. Στη νότια Κρήτη, στην Εύβοια, στα Κουφονήσια, στην Κάλυμνο και σε άλλες περιοχές, καταστρέφουν τα οικοσυστήματα για το εύκολο κέρδος και θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των ανθρώπων».