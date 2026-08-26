Με τον Βάργκα αντί του Ζίνι, ο οποίος ήταν βασικός στο πρώτο παιχνίδι, παρατάσσεται η ΑΕΚ κόντρα στη Λέφσκι Σόφιας, στο ματς που θα κρίνει την πρόκριση στη League Phase του Champions League.

Μετά το 0-0 στη Σόφια, την περασμένη εβδομάδα, οι δύο ομάδες αναμετρώνται τώρα στην κατάμεστη Allwyn Arena και όποια νικήσει θα πάρει το εισιτήριο για τη League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Όλοι στις τάξεις της ΑΕΚ περίμεναν πώς και πώς αυτό το παιχνίδι και ο Μάρκο Νίκολιτς παρατάσσει την ομάδα του με τον Στρακόσα στο τέρμα, τον Ρότα στο δεξί άκρο της άμυνας, τον Πήλιο αριστερά και στόπερ τούς Μουκουντί και Ρέλβας.

Από εκεί και πέρα, στο κέντρο είναι οι Κάιρινεν και Μαρίν, στα άκρα οι Κοϊτά και Μάγερ, ενώ το επιθετικό δίδυμο αποτελείται από τους Γιόβιτς και Βάργκα.

Η 11άδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μάγερ, Μαρίν, Κάιρινεν, Κοϊτά, Γιόβιτς, Βάργκα.

Στον πάγκο είναι οι Μπαλαμώτης, Μπρινιόλι, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Ζούμπκοφ, Γκεοργκίεφ, Αριάαγκα, Καλοσκάμης, Μάνταλος, Βίντα, Ζίνι.