Η ΑΕΚ θα υποδεχθεί σε λίγες ώρες (26/8, 22:00) τη Λέφσκι Σόφιας στο παιχνίδι που θα κρίνει ποια ομάδα θα προκριθεί στη League Phase του Champions League και η ΠΑΕ με ανακοίνωσή της απευθύνεται στους φιλάθλους που θα κατακλύσουν την Allwyn Arena.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς είναι έτοιμη για τη ρεβάνς με τους Βούλγαρους ποντάροντας και στη βοήθεια των οπαδών της για να πάρει τη νίκη που θα τη στείλει στη League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης και η ΠΑΕ απευθύνθηκε σε αυτούς μέσω ανακοίνωσης, στην οποία αναφέρει τα εξής…

«Εν όψει της αποψινής (26/8, 22.00) αναμέτρησης με τη Λέφσκι Σόφιας για τα Play Offs του UEFA Champions League, τονίζουμε ότι είναι απόλυτη ανάγκη να τηρηθούν στο ακέραιο τα μέτρα ασφαλείας από πλευράς των φιλάθλων μας που θα δώσουν το «παρών».

Είναι ένα παιχνίδι Champions League, της ίδιας κατηγορίας με αυτά της League Phase και τα στάνταρ από πλευράς μέτρων ασφαλείας και απαιτήσεων της διοργανώτριας αρχής, είναι ιδιαίτερα υψηλά.

Οι θύρες του γηπέδου θα ανοίξουν τρεις ώρες πριν από την έναρξη του ματς, δηλαδή στις 19.00. Από εκείνη την στιγμή κι έπειτα, στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου δεν θα μπορεί να βρίσκεται κανείς χωρίς εισιτήριο, καθώς θα υπάρχουν πολύ αυστηροί προέλεγχοι, με την ευθύνη της αστυνομίας. Το ίδιο αυστηροί θα είναι οι έλεγχοι και στις εισόδους στο γήπεδο.

Δεν θα επιτρέπεται σε κανέναν που θα φέρει μαζί του σακίδιο ή θα κρατάει σακούλες, να περάσει τους προελέγχους και κατ’ επέκταση να περάσει εντός του γηπέδου.

Συσκευές laser, καπνογόνα, βεγγαλικά, γενικώς εύφλεκτα υλικά κι οτιδήποτε σχετικό απαγορεύονται ρητά. Η ομάδα μας θα τιμωρηθεί αυστηρά για οποιαδήποτε περίπτωση χρήσης τους μέσα στο γήπεδο και δεν υπάρχει περιθώριο να ανάψει ούτε ένα!

Επίσης, πανό με ρατσιστικό, πολιτικό, αντί-αθλητικό, προκλητικό ή υβριστικό περιεχόμενο απαγορεύονται αυστηρά. Επιφέρουν ποινές και κυρίως θα δημιουργήσουν πρόβλημα στη διεξαγωγή του αγώνα.

Σημειώνεται επίσης ότι απαγορεύεται η κατάληψη διαδρόμων στις κερκίδες του γηπέδου μας.

Τονίζουμε ότι το κλειστό κύκλωμα καμερών ασφαλείας που ελέγχει όλους τους χώρους εντός και γύρω από το γήπεδο, θα είναι σε λειτουργία αποκλειστικά υπό τον έλεγχο της ΕΛ.ΑΣ.

Όλα τα παιδιά που θα έρθουν στο γήπεδο πρέπει να έχουν εισιτήριο. Κανένα παιδί δεν θα μπορέσει να μπει στο γήπεδο χωρίς εισιτήριο.

Επίσης είναι σαφές πως λόγω των πολύ αυστηρών προελέγχων, οι φίλοι της ΑΕΚ που έχουν εισιτήριο για το ματς θα πρέπει να έρθουν νωρίς στο γήπεδο, για να αποφύγουν κάθε είδους ταλαιπωρία. Είναι αναγκαίο να φροντίσουν να βρίσκονται στη Νέα Φιλαδέλφεια όσο το δυνατό πιο κοντά χρονικά στο άνοιγμα των θυρών, δηλαδή τρεις τουλάχιστον ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα.

Παρακαλούνται όλοι οι φίλαθλοι μας που θα βρεθούν στo γήπεδο το βράδυ της Τετάρτης, να έχουν μαζί τους αποδεικτικό ταυτότητας σε περίπτωση που ζητηθεί από την αστυνομία.

Τέλος, υπενθυμίζουμε πως η είσοδος στην αθλητική εγκατάσταση γίνεται αποκλειστικά μέσω της χρήσης της εφαρμογής Gov.gr Wallet. Όσοι δεν έχουν προχωρήσει ήδη στην καταχώρηση του εισιτηρίου τους στο Gov.gr Wallet τους, θα πρέπει να το πράξουν άμεσα».