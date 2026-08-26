Σήμερα, Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν μεταξύ άλλων όσοι φέρουν τα ονόματα Αδριανός, Αδριανή και Ναταλία, καθώς η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων Αδριανού και Ναταλίας.

Εορτολόγιο σήμερα: Ποιοι γιορτάζουν στις 26 Αυγούστου

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, σήμερα γιορτάζουν τα εξής ονόματα:

Αδριανή

Ανδριαννή

Ανδριάνα

Αντριάνα

Αδριανός

Ναταλία

Ναταλίνα

Ναταλή

Νάταλι

Ποιος γιορτάζει αύριο

Αύριο, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν:

Αρκάδιος

Αρκάδης

Αρκαδία

Αρκάδα

Λιβέριος

Λυμπέρης

Λιμπέρης

Λιμπέριος

Λιβέρης

Όσιος

Οσία

Φανουρία

Φανή

Φανούλα

Φανούριος

Φανούρης

Φάνης

Νούρης

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των:

Αγίων Αδριανού και Ναταλίας, Οσίου Ιωάσαφ, γιου του βασιλιά της Ινδίας Αβενίρ, Οσίου Τιθόη, Αγίων Εικοσιτριών Μαρτύρων, Αγίων Αττικού και Σισινίου, Οσίου Ιβιστίωνος, Αγίου Αδριανού, Αγίου Γελασίου, Οσίου Αδριανού εκ Ρωσίας και Οσίας Μαρίας Ιβάνοβνα του Ντιβέεβο, της διά Χριστόν Σαλής. Επίσης, τιμάται η Σύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου του Βλαδιμήρου.

Άγιοι Αδριανός και Ναταλία: Το ζευγάρι που τιμάται μαζί στις 26 Αυγούστου

Οι Άγιοι Αδριανός και Ναταλία συνδέονται, σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, με τη Νικομήδεια και τους διωγμούς των χριστιανών στα χρόνια του αυτοκράτορα Μαξιμιανού, στις αρχές του 4ου αιώνα. Ήταν παντρεμένοι και η κοινή τους ιστορία κατέχει ιδιαίτερη θέση στα συναξάρια της 26ης Αυγούστου.

Κατά την παράδοση, ο Αδριανός ήταν 28 ετών όταν βρέθηκε μπροστά σε 23 χριστιανούς που είχαν συλληφθεί και επρόκειτο να υποστούν βασανιστήρια. Η στάση τους απέναντι στην καταδίωξη φέρεται να τον επηρέασε βαθιά και ο ίδιος δήλωσε ότι επιθυμούσε να καταγραφεί μαζί τους ως χριστιανός.

Μετά τη δήλωσή του συνελήφθη και φυλακίστηκε. Η Ναταλία, η οποία σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση ήταν ήδη κρυφά χριστιανή, πήγε στη φυλακή και στάθηκε στο πλευρό του, ενθαρρύνοντάς τον να παραμείνει σταθερός στην απόφασή του.

Ο Αδριανός υπέστη βασανιστήρια και τελικά πέθανε μαζί με τους άλλους χριστιανούς. Οι συναξαριακές αφηγήσεις αναφέρουν ότι όταν επιχειρήθηκε να καούν τα σώματά τους ξέσπασε ισχυρή βροχή, με αποτέλεσμα η φωτιά να σβήσει.

Η Ναταλία παρέμεινε συνδεδεμένη με τη μνήμη του συζύγου της και, σύμφωνα με την παράδοση, πέθανε λίγο αργότερα. Σε ορθόδοξες πηγές αναφέρεται ότι η κοίμησή της ήταν ειρηνική, ενώ άλλα συναξάρια χρησιμοποιούν γενικότερα τον χαρακτηρισμό της μάρτυρος.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά από κοινού τον Αδριανό και τη Ναταλία στις 26 Αυγούστου. Η κοινή μνήμη τους έχει συνδεθεί κυρίως με την πίστη, τη συμπαράσταση μεταξύ των συζύγων και τη στάση τους απέναντι στους διωγμούς της εποχής.

«Ἐν τῷ βίῳ σύνευνος, ἐν δὲ τῷ πόλῳ Ἀδριανῷ σύσκηνος ἡ Ναταλία».

Εορτολόγιο Αυγούστου

Δείτε αναλυτικά το εορτολόγιο Αυγούστου και ποιοι γιορτάζουν κάθε μέρα.