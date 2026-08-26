Στα χέρια των Αρχών βρέθηκε την Τετάρτη ένας άνδρας, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών στη Θεσσαλονίκη. Τη σύλληψή του πραγματοποίησαν στελέχη της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για αδικήματα που αφορούν τη νομοθεσία περί ναρκωτικών.

Όπως γνωστοποίησε η ΕΛ.ΑΣ., οι αστυνομικοί είχαν συγκεντρώσει στοιχεία που συνέδεαν τον κατηγορούμενο με φύλαξη ποσοτήτων ηρωίνης, οι οποίες φέρεται να προορίζονταν για διοχέτευση στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Με βάση τις πληροφορίες αυτές οργανώθηκε επιχείρηση, κατά τη διάρκεια της οποίας οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον εντοπίσουν και να τον συλλάβουν.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε σπίτι, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 4 συσκευασίες ηρωίνης, συνολικού βάρους 3 κιλών και 38 γραμμαρίων, κινητό τηλέφωνο και το χρηματικό ποσό των 300 ευρώ.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.