Περισσότερα από 400.000 δολάρια καλούνται να καταβάλουν ο Τζάστιν Μπαλντόνι και η εταιρεία παραγωγής του, Wayfarer Studios, στην Μπλέικ Λάιβλι για δικηγορικές αμοιβές και άλλα δικαστικά έξοδα, μετά τη νέα απόφαση ομοσπονδιακού δικαστή στη Νέα Υόρκη.

Το ποσό, ωστόσο, απέχει πολύ από εκείνο που είχε ζητήσει η ηθοποιός. Η Λάιβλι διεκδικούσε συνολικά περισσότερα από 8 εκατομμύρια δολάρια, όμως ο δικαστής Λιούις Τζ. Λίμαν της επιδίκασε 363.245,40 δολάρια για αμοιβές δικηγόρων και 44.206,35 δολάρια για έξοδα, δηλαδή συνολικά περίπου 407.451 δολάρια.

Ο δικαστής έκρινε ότι οι ωριαίες χρεώσεις των δικηγόρων της Λάιβλι δεν ήταν παράλογες, ωστόσο θεώρησε υπερβολικό τον αριθμό των ωρών για τις οποίες ζητήθηκε αποζημίωση. Παράλληλα, αποφάνθηκε ότι η ηθοποιός δικαιούται να ανακτήσει μόνο τα έξοδα που συνδέονται άμεσα με την υπεράσπισή της απέναντι στις απορριφθείσες αξιώσεις για δυσφήμιση και όχι το κόστος ολόκληρης της δικαστικής διαμάχης.

Μια διαμάχη που επισκίασε το «It Ends With Us»

Η πολύκροτη υπόθεση ξεκίνησε στα τέλη του 2024, όταν η Μπλέικ Λάιβλι στράφηκε νομικά εναντίον του συμπρωταγωνιστή και σκηνοθέτη της ταινίας «It Ends With Us», καταγγέλλοντας, μεταξύ άλλων, σεξουαλική παρενόχληση και αντίποινα μετά τις διαμαρτυρίες της για όσα, όπως υποστήριξε, είχαν συμβεί κατά τη διάρκεια της παραγωγής.

Ο Μπαλντόνι αρνήθηκε τις κατηγορίες και απάντησε με αγωγή ύψους 400 εκατομμυρίων δολαρίων εναντίον της Λάιβλι, του συζύγου της Ράιαν Ρέινολντς και άλλων, η οποία στη συνέχεια απορρίφθηκε από το δικαστήριο.

Οι δύο πλευρές κατέληξαν τελικά σε συμβιβασμό τον Μάιο του 2026, λίγο πριν από την προγραμματισμένη έναρξη της δίκης, χωρίς να καταβληθεί αποζημίωση από τη μία πλευρά στην άλλη. Ανοιχτό είχε παραμείνει το ζήτημα των δικαστικών εξόδων της Λάιβλι, το οποίο πλέον διευθετείται με τη νέα απόφαση.

Οι δικηγόροι της ηθοποιού χαρακτήρισαν την απόφαση «ιστορική», υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται, σύμφωνα με τους ίδιους, για την πρώτη επιδίκαση δικαστικών εξόδων με βάση συγκεκριμένη διάταξη της νομοθεσίας της Καλιφόρνιας που αποσκοπεί στην προστασία όσων καταγγέλλουν σεξουαλική κακομεταχείριση από εκδικητικές αγωγές δυσφήμισης.

Έπειτα από περίπου ενάμιση χρόνο αλληλοκατηγοριών, αγωγών και δικαστικών αποφάσεων, η νέα εξέλιξη φαίνεται να φέρνει τη μακρά νομική αντιπαράθεση των δύο ηθοποιών πολύ κοντά στο οριστικό της τέλος.