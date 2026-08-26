Σοβαρά ερωτήματα ερευνώνται στην Ιταλία μετά τον εντοπισμό τριών πυραύλων Akeron μέσα σε φορτηγάκι Γάλλου οδηγού, ο οποίος έφτασε στο λιμάνι του Μπάρι με πλοίο από την Πάτρα. Οι ιταλικές Αρχές εξετάζουν τη νομιμότητα της μεταφοράς, τη διαδρομή του φορτίου και κυρίως το γιατί οι πύραυλοι έφεραν μπλε ταινίες που παρέπεμπαν σε εκπαιδευτικό υλικό, ενώ από κάτω υπήρχε διαφορετική στρατιωτική σήμανση.

Στο επίκεντρο έρευνας των ιταλικών δικαστικών και στρατιωτικών Αρχών βρίσκεται η υπόθεση ενός 46χρονου Γάλλου οδηγού, ο οποίος συνελήφθη στο λιμάνι του Μπάρι μετά την άφιξή του από την Πάτρα.

Κατά τη διάρκεια ελέγχου της Guardia di Finanza στο γαλλικών πινακίδων όχημά του εντοπίστηκαν πέντε ειδικοί περιέκτες, σχεδιασμένοι για τη μεταφορά αντιαρματικών οπλικών συστημάτων. Ένας ήταν κενός, ένας δεύτερος περιείχε εκπαιδευτικό και πλήρως αδρανή πύραυλο, ενώ στους άλλους τρεις βρέθηκαν ισάριθμοι Akeron.

Η πραγματογνωμοσύνη του ιταλικού Στρατού ήταν αυτή που άλλαξε τα δεδομένα.

Οι μπλε ταινίες που κίνησαν υποψίες

Στους τρεις πυραύλους υπήρχαν μπλε λωρίδες, χρώμα που χρησιμοποιείται στα πρότυπα του ΝΑΤΟ για να υποδεικνύει εκπαιδευτικό υλικό χωρίς ενεργό εκρηκτικό φορτίο.

Οι στρατιωτικοί διαπίστωσαν όμως ότι οι συγκεκριμένες μπλε λωρίδες δεν αποτελούσαν μέρος της εργοστασιακής σήμανσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, επρόκειτο για αφαιρούμενη κολλητική ταινία.

Όταν αφαιρέθηκε, από κάτω εμφανίστηκε κίτρινη και μαύρη σήμανση, η οποία συνδέεται με πυρομαχικά υψηλής εκρηκτικότητας και διατρητικής ικανότητας. Με βάση αυτά τα ευρήματα, οι τρεις Akeron χαρακτηρίστηκαν, στο παρόν στάδιο της έρευνας, πολεμικό υλικό.

Αυτό ακριβώς αποτελεί ένα από τα βασικά ερωτήματα που πρέπει τώρα να απαντηθούν: γιατί ένα υλικό που εμφανιζόταν εξωτερικά ως εκπαιδευτικό έφερε από κάτω διαφορετική σήμανση;

Τι υποστηρίζει ο Γάλλος οδηγός

Ο 46χρονος υποστηρίζει ότι δεν επρόκειτο για παράνομη μεταφορά, αλλά για επαγγελματική αποστολή που συνδεόταν με την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία.

Σύμφωνα με την εκδοχή που παρουσίασε στις ιταλικές Αρχές, οι Akeron είχαν μεταφερθεί αρχικά από τη Γαλλία στην Ελλάδα για τεχνικές εργασίες και κατά τη στιγμή του ελέγχου επέστρεφαν στη Γαλλία μέσω Ιταλίας.

Ιταλικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο οδηγός δήλωσε πως ενεργούσε για λογαριασμό της MBDA France και ότι στην Ελλάδα το υλικό είχε συνδεθεί με εργασίες της ελληνικής εταιρείας ALTUS LSA.

Η σχέση των δύο εταιρειών δεν είναι άγνωστη. Η ALTUS LSA και η MBDA συνεργάζονται στην ανάπτυξη του ελληνικού συστήματος KERVEROS, στο οποίο ενσωματώνεται ο Akeron MP, ενώ τον Ιούνιο του 2026 πραγματοποιήθηκαν στην Κρήτη δοκιμές εκτόξευσης αδρανών Akeron MP στο πλαίσιο του προγράμματος.

Αυτό, πάντως, δεν αποδεικνύει από μόνο του ότι οι συγκεκριμένοι τρεις πύραυλοι του Μπάρι συνδέονται με τις δοκιμές αυτές. Αυτό ακριβώς καλείται να εξακριβώσει η έρευνα.

Τα έγγραφα που δεν έπεισαν την ανακρίτρια

Ο οδηγός φέρεται να είχε μαζί του διεθνείς φορτωτικές, εμπορικά και ταξιδιωτικά έγγραφα, καθώς και άδεια που είχε εκδώσει το γαλλικό υπουργείο Άμυνας το 2025 για δραστηριότητες της MBDA France σχετικές με πολεμικό υλικό.

Ωστόσο, η δικαστής προκαταρκτικών ερευνών του Μπάρι Valeria Isabella Valenzi διέταξε την προσωρινή του κράτηση.

Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα, στα έγγραφα εντοπίστηκαν πιθανές ασυνέπειες, μεταξύ άλλων σε ημερομηνίες και σφραγίδες, ενώ δεν παρουσιάστηκαν οι ειδικές άδειες που απαιτεί η ιταλική νομοθεσία για τη διέλευση πολεμικού υλικού από την Ιταλία.

Εξετάζεται επίσης η μεταφορική εταιρεία στην οποία εργαζόταν ο 46χρονος, καθώς σύμφωνα με τους μέχρι τώρα ελέγχους δεν προκύπτει ότι διαθέτει εξειδίκευση στη μεταφορά στρατιωτικών φορτίων.

Τι είναι οι Akeron MP

Ο Akeron MP είναι σύγχρονος κατευθυνόμενος πύραυλος πέμπτης γενιάς της MBDA, σχεδιασμένος για προσβολή τεθωρακισμένων, οχυρωμένων θέσεων και άλλων στόχων.

Σύμφωνα με την κατασκευάστρια εταιρεία, έχει εμβέλεια άνω των 4 χιλιομέτρων, χρησιμοποιεί υπέρυθρο και τηλεοπτικό αισθητήρα, μπορεί να λειτουργήσει σε τρόπους «fire and forget» ή με καθοδήγηση του χειριστή κατά την πτήση και διαθέτει πολλαπλών χρήσεων πολεμική κεφαλή ικανή να αντιμετωπίσει βαριά θωράκιση.

Πρόκειται επομένως για προηγμένο στρατιωτικό σύστημα και όχι για ένα συμβατικό φορτίο που μπορεί να διακινείται χωρίς αυστηρές άδειες και διαδικασίες.

Οι ιταλικές Αρχές επιχειρούν τώρα να ανασυνθέσουν ολόκληρη την πορεία του φορτίου. Πρέπει να εξακριβωθεί πότε οι πύραυλοι έφυγαν από τη Γαλλία, τι εργασίες πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα, ποιο ήταν το ακριβές καθεστώς τους όταν έφτασαν στην Πάτρα και ποια έγγραφα απαιτούνταν για τη διέλευσή τους μέσω Ιταλίας.