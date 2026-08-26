Ο πρωθυπουργός και υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ, σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι, αναμένεται να μεταβεί την Πέμπτη στην Τεχεράνη, όπου θα έχει επαφές με Ιρανούς αξιωματούχους. Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθούν οι προσπάθειες για περιορισμό της έντασης και η διαμόρφωση κατάλληλου κλίματος για την επανέναρξη του διαλόγου.

Όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, «οι συζητήσεις θα αφορούν επίσης την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και την ανάγκη επιστροφής στο status quo πριν από την 28η Φεβρουαρίου».

Το Κατάρ είναι μεταξύ των βασικών μεσολαβητών στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.