Η Άννα Μαρία συμπληρώνει 80 χρόνια την Κυριακή 30 Αυγούστου και η οικογενειακή γιορτή που ετοιμάζεται στην Ελλάδα αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω των προσώπων που ενδέχεται να ταξιδέψουν για την περίσταση. Ανάμεσά τους βρίσκεται η βασίλισσα Σοφία, η οποία σχεδιάζει να βρεθεί στη χώρα μαζί με τις κόρες της, τις ινφάντες Έλενα και Κριστίνα, εφόσον το επιτρέψουν οι υποχρεώσεις τους, όπως αναφέρουν αρκετά δημοσιεύματα του ισπανικού Τύπου.

Η είδηση δεν αφορά μόνο ένα ακόμη βασιλικό οικογενειακό τραπέζι. Τα 80ά γενέθλια της Άννας Μαρίας δημιουργούν την ευκαιρία για μια συνάντηση συγγενών που συνδέονται μεταξύ τους με γάμους και δεσμούς οι οποίοι ξεπερνούν την ισπανική και την ελληνική πρώην βασιλική οικογένεια.

Στη λίστα των πιθανών προσκεκλημένων υπάρχουν και πρόσωπα από τη βασιλική οικογένεια της Δανίας. Η Άννα Μαρία είναι αδελφή της τέως βασίλισσας Μαργαρίτας και θεία του βασιλιά Φρειδερίκου Ι΄, γεγονός που εξηγεί τον στενό οικογενειακό σύνδεσμο των τριών βασιλικών οίκων.

Το πρόσωπο που ενώνει τρεις βασιλικές οικογένειες

Η βασίλισσα Σοφία και η Άννα Μαρία δεν έγιναν κοντινές μόνο επειδή παντρεύτηκαν δύο αδέλφια. Η σχέση τους είχε ξεκινήσει πολλά χρόνια νωρίτερα, όταν και οι δύο ήταν πριγκίπισσες.

Η Σοφία ήταν επτά χρόνια μεγαλύτερη, όμως οι συναντήσεις τους έγιναν συχνότερες όσο περνούσαν τα χρόνια. Οι οικογένειες της Δανίας και της Ελλάδας διατηρούσαν στενές σχέσεις και τα καλοκαίρια στην Ελλάδα έδιναν στις δύο νεαρές πριγκίπισσες την ευκαιρία να περνούν περισσότερο χρόνο μαζί.

Η Άννα Μαρία ήταν μάλιστα μία από τις οκτώ παρανύμφους στον γάμο της Σοφίας με τον Χουάν Κάρλος στην Αθήνα το 1962. Δύο χρόνια αργότερα, στις 18 Σεπτεμβρίου 1964, ήταν η ίδια που ανέβαινε τα σκαλιά της Μητρόπολης Αθηνών για να παντρευτεί τον Κωνσταντίνο.

Η σχέση τους απέκτησε έτσι και έναν δεύτερο οικογενειακό κρίκο. Η Σοφία έγινε σύζυγος του Χουάν Κάρλος και βασίλισσα της Ισπανίας, ενώ η Άννα Μαρία έγινε βασίλισσα των Ελλήνων.

Γιατί η Δανία μπορεί να έχει τη δική της παρουσία στη γιορτή

Το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται στη Μαδρίτη και στην Αθήνα. Η Άννα Μαρία γεννήθηκε στην Κοπεγχάγη στις 30 Αυγούστου 1946 και είναι η μικρότερη κόρη του βασιλιά Φρειδερίκου Θ΄και της βασίλισσας Ίνγκριντ της Δανίας.

Η συγγένεια συνεχίζεται στην επόμενη γενιά. Τα παιδιά της Άννας Μαρίας, ανάμεσά τους ο Παύλος, η Αλεξία, ο Νικόλαος, η Θεοδώρα και ο Φίλιππος Ντε Γκρες, είναι πρώτα ξαδέλφια του βασιλιά Φρειδερίκου Ι της Δανίας, αλλά και του βασιλιά Φελίπε ΣΤ΄της Ισπανίας.

Το συγκεκριμένο Σαββατοκύριακο, μάλιστα, δεν εμφανίζονται επίσημες υποχρεώσεις στην ατζέντα του Φρειδερίκου και της βασίλισσας Μαίρης. Αυτό αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο παρουσίας τους, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη επιβεβαίωση, του δανέζικου Τύπου.