Σοκ προκαλεί στα κατεχόμενα της Κύπρου η δολοφονία ενός άνδρα στον κατεχόμενο Γερόλακκο, με τη σύζυγό του να κατηγορείται ότι τον μαχαίρωσε 30 φορές μέσα στο σπίτι όπου διέμενε το ζευγάρι.

Από τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο λεγόμενο «δικαστήριο» προκύπτει ότι το θύμα έφερε συνολικά 30 τραύματα από μαχαίρι, εκ των οποίων τα πέντε χαρακτηρίστηκαν θανατηφόρα.

Όπως αναφέρουν τουρκοκυπριακά μέσα ενημέρωσης και το philenews.com, το περιστατικό εκτυλίχθηκε το βράδυ του Σαββάτου, γύρω στις 22:30, μέσα στο σπίτι του ζευγαριού στον Γερόλακκο.

Κατά τα όσα έχουν γίνει γνωστά για την υπόθεση, η κατηγορούμενη φέρεται να χρησιμοποίησε μαχαίρι από την κουζίνα, η λεπίδα του οποίου είχε μήκος 11 εκατοστά. Ο άνδρας βρισκόταν στο κρεβάτι όταν δέχθηκε την επίθεση. Ο λεγόμενος «αστυνομικός ανακριτής» ανέφερε στην κατάθεσή του ότι το θύμα έφερε πολλαπλά χτυπήματα στον λαιμό, στη μέση και στην πλάτη.

Ως προς το κίνητρο, στο λεγόμενο «δικαστήριο» αναφέρθηκε ότι η κατηγορούμενη θεωρούσε πως ο σύζυγός της σχεδίαζε να πάρει προσωπικά της αντικείμενα, καθώς και περιουσιακά στοιχεία που της ανήκαν.

Μετά το περιστατικό, η γυναίκα παρουσιάστηκε στις αρχές. Η «αστυνομία» ζήτησε να παραμείνει υπό κράτηση όσο συνεχίζεται η διερεύνηση της υπόθεσης, με το σχετικό αίτημα να γίνεται αποδεκτό από το λεγόμενο «δικαστήριο».

Την ίδια ώρα, δόθηκε εντολή να πραγματοποιηθούν ιατρικές εξετάσεις στην κατηγορούμενη, ενώ οι αρχές εξακολουθούν να συγκεντρώνουν στοιχεία προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι περιστάσεις της ανθρωποκτονίας.