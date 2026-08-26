Η πριγκίπισσα Μέττε Μάριτ συμπλήρωσε στις 25 Αυγούστου 25 χρόνια γάμου με τον διάδοχο του νορβηγικού θρόνου, πρίγκιπα Χάακον, όμως η φετινή επέτειος έχει ελάχιστη σχέση με το παραμύθι που έμοιαζε να ξεκινά εκείνη την ημέρα στην εκκλησία του Όσλο.

Τότε, η γυναίκα που στεκόταν δίπλα στον μελλοντικό βασιλιά της Νορβηγίας ήταν μια 28χρονη μητέρα ενός παιδιού, χωρίς βασιλική καταγωγή και με ένα παρελθόν που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στη χώρα. Σήμερα είναι διάδοχος πριγκίπισσα της Νορβηγίας, σύζυγος του μελλοντικού μονάρχη και ένα από τα πρόσωπα που θα βρεθούν στην κορυφή της νορβηγικής μοναρχίας.

Μόνο που η 25η επέτειος του γάμου της έρχεται σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία για την ίδια και την οικογένειά της.

Η Μέττε Μάριτ έχει περάσει τους τελευταίους μήνες αντιμετωπίζοντας σοβαρό πρόβλημα υγείας, ενώ ο γιος της από προηγούμενη σχέση, Marius Borg Hoiby, καταδικάστηκε τον Ιούνιο από δικαστήριο του Όσλο σε τέσσερα χρόνια φυλάκισης για δύο βιασμούς και σειρά άλλων αδικημάτων.

Την ίδια ώρα, ο βασιλιάς Χάραλντ, πατέρας του Χάακον, νοσηλεύεται και η κατάσταση της υγείας του έχει επιδεινωθεί. Ο 89χρονος μονάρχης λαμβάνει θεραπεία για βακτηριακή λοίμωξη στο αίμα, ενώ ο Χάακον έχει αναλάβει καθήκοντα αντιβασιλέα.

Από την αμφισβήτηση στο παλάτι

Όταν ανακοινώθηκε η σχέση της με τον Χάακον, η αντίδραση στη Νορβηγία δεν ήταν αυτή που θα περίμενε κανείς για μια μέλλουσα βασίλισσα.

Η Μέττε Μάριτ δεν προερχόταν από βασιλική οικογένεια. Είχε ήδη έναν γιο, τον Μάριους, από προηγούμενη σχέση, ενώ το παρελθόν της συνδεόταν με τη νυχτερινή ζωή του Όσλο. Η σχέση της με τον διάδοχο προκάλεσε συζητήσεις και δημιούργησε ένα ασυνήθιστο πρόβλημα για τη μοναρχία.

Ο πρίγκιπας Χάακον και η Μέττε-Μάριτ της Νορβηγίας γιόρτσαν τα 25 χρόνια γάμου τους στις 25 Αυγούστου

Royalportraits Europe/Bernard Rubsamen / Bestimage / Profimedia

Δεν ήταν απλώς η επιλογή ενός πρίγκιπα για σύντροφο. Ήταν η επιλογή μιας γυναίκας που θα μπορούσε κάποια στιγμή να γίνει βασίλισσα της Νορβηγίας. Η βασιλική οικογένεια αποφάσισε να προχωρήσει.

Ο βασιλιάς Χάραλντ έδωσε την έγκρισή του και στις 25 Αυγούστου 2001 ο Χάακον και η Μέττε Μάριτ παντρεύτηκαν στον καθεδρικό ναό του Όσλο. Περισσότεροι από 800 καλεσμένοι παρακολούθησαν την τελετή. Ο Μάριους συμμετείχε μάλιστα στον γάμο ως ακόλουθος της νύφης.

Ο λόγος του Χάραλντ στη γαμήλια δεξίωση έχει μείνει ως μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές εκείνης της ημέρας. Ο βασιλιάς δεν προσπάθησε να παρουσιάσει τη νύφη ως κάτι που δεν ήταν. Αντίθετα, μίλησε ανοιχτά για την προσωπικότητά της και για την επιλογή που έκανε. Η Μέττε Μάριτ είχε πλέον περάσει την πόρτα του παλατιού.

Ένα παρελθόν που δεν έμεινε έξω από το παλάτι

Η διαδρομή της, ωστόσο, δεν έγινε ξαφνικά απλή επειδή παντρεύτηκε τον διάδοχο. Η ίδια χρειάστηκε να προσαρμοστεί σε έναν θεσμό με αυστηρούς κανόνες, ενώ παράλληλα η δημόσια εικόνα της εξελισσόταν μέσα από τις εμφανίσεις και τις επίσημες υποχρεώσεις της.

Με τον Χάακον απέκτησε δύο παιδιά, την πριγκίπισσα Ίνγκριντ Αλεξάνδρα και τον πρίγκιπα Σβέρε Μάγκνους. Ο Μάριους παρέμεινε μέλος της οικογένειας, χωρίς όμως να αποτελεί μέλος της βασιλικής οικογένειας με επίσημο τίτλο.

Ο πρίγκιπας Χάακον και η Μέττε-Μάριτ της Νορβηγίας γιόρτσαν τα 25 χρόνια γάμου τους στις 25 Αυγούστου

JACOVIDES-CASTEL / Bestimage / Profimedia

Αυτό το οικογενειακό παρελθόν έχει αποκτήσει ιδιαίτερο βάρος σήμερα, καθώς η υπόθεση του Μάριους έχει εξελιχθεί σε μία από τις σοβαρότερες κρίσεις που έχει αντιμετωπίσει η νορβηγική μοναρχία τα τελευταία χρόνια.

Ο Μάριους και η δικαστική υπόθεση που άλλαξε το κλίμα

Ο Μάριους Μποργκ Χόιμπι, 29 ετών, βρέθηκε αντιμέτωπος με συνολικά 40 κατηγορίες. Η δίκη του ξεκίνησε στο Όσλο τον Φεβρουάριο του 2026 και αφορούσε, μεταξύ άλλων, κατηγορίες για βιασμό, ενδοοικογενειακή βία, σωματική βλάβη, αδικήματα που σχετίζονταν με ναρκωτικά και παραβιάσεις περιοριστικών όρων.

Τον Ιούνιο το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για 34 από τις 40 κατηγορίες και του επέβαλε ποινή τεσσάρων ετών. Καταδικάστηκε, μεταξύ άλλων, για δύο περιπτώσεις βιασμού και για ενδοοικογενειακή βία, ενώ απαλλάχθηκε από δύο άλλες κατηγορίες βιασμού.

Η υπόθεση έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για τη Μέττε Μάριτ, όχι μόνο επειδή αφορά τον γιο της, αλλά και επειδή έχει εξελιχθεί παράλληλα με τη δική της μάχη με σοβαρή πνευμονική νόσο.

Η υγεία της Μέττε Μάριτ και η μεταμόσχευση πνευμόνων

Η Μέττε Μάριτ είχε διαγνωστεί με χρόνια πνευμονική ίνωση, μια ασθένεια που επηρέασε σταδιακά την καθημερινότητα και τις επίσημες δραστηριότητές της.

Τον Ιούνιο υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση πνευμόνων. Τον Ιούλιο το νορβηγικό παλάτι ανακοίνωσε ότι είχε πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο του Όσλο.

Έτσι, η 25η επέτειος του γάμου της δεν συνοδεύεται από μια μεγάλη δημόσια γιορτή. Οι εκδηλώσεις έχουν αναβληθεί εξαιτίας της κατάστασης της υγείας της, σύμφωνα με νορβηγικά δημοσιεύματα.

Το παλάτι επέλεξε πάντως να σηματοδοτήσει την ημέρα με έναν διαφορετικό τρόπο: δημοσίευσε νέο πορτρέτο του ζευγαριού από το Skaugum, καθώς και προσωπικές φωτογραφίες από τον μήνα του μέλιτος του 2001.

Και τώρα ο Χάακον βρίσκεται μπροστά στον θρόνο

Η κατάσταση του βασιλιά Χάραλντ προσθέτει ακόμη μία παράμετρο στη φετινή επέτειο.

Ο μονάρχης, 89 ετών, αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια αρκετά προβλήματα υγείας. Τον Αύγουστο του 2026 νοσηλεύτηκε εκ νέου, αυτή τη φορά εξαιτίας βακτηριακής λοίμωξης στο αίμα. Το νορβηγικό παλάτι ανακοίνωσε ότι ανταποκρίθηκε στη θεραπεία με αντιβιοτικά, αλλά παρέμεινε υπό ιατρική παρακολούθηση.

Ο πρίγκιπας Χάακον, ως διάδοχος, εκτελεί πλέον καθήκοντα αντιβασιλέα κατά την απουσία του πατέρα του. Για τη Μέττε Μάριτ, αυτό σημαίνει ότι η επέτειος των 25 ετών γάμου συμπίπτει με μια περίοδο κατά την οποία η οικογένειά της βρίσκεται αντιμέτωπη με ταυτόχρονες εξελίξεις σε προσωπικό, δικαστικό και θεσμικό επίπεδο.

Από τη νύφη που δίχασε στη γυναίκα που ετοιμάζεται για τον θρόνο

Όταν η Μέττε Μάριτ παντρεύτηκε τον Χάακον το 2001, η εικόνα της ως «αμφιλεγόμενης επιλογής» ήταν ακόμη νωπή. Είκοσι πέντε χρόνια αργότερα, η θέση της έχει αλλάξει πλήρως.

Η ίδια είναι πλέον η Κυρία του Διαδόχου της Νορβηγίας, έχει δημιουργήσει μαζί με τον Χάακον οικογένεια και συμμετέχει σε επίσημες υποχρεώσεις της μοναρχίας, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη λογοτεχνία, τους νέους, την κοινωνική ένταξη και την ψυχική υγεία.

Και όταν έρθει η στιγμή της διαδοχής, θα γίνει η βασίλισσα στο πλευρό του Χάακον. Η επέτειος των 25 χρόνων δεν αφηγείται την ιστορία μιας γυναίκας που προσπαθεί να πείσει ότι μπορεί να ανήκει σε ένα παλάτι. Αφηγείται την πορεία μιας γυναίκας που μπήκε στη μοναρχία ως αμφιλεγόμενη επιλογή και σήμερα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της επόμενης βασιλικής γενιάς.