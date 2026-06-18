Ερωτήματα σχετικά με το αν η πριγκίπισσα Μέττε Μάριτ παρέκαμψε τη θεσμοθετημένη σειρά προτεραιότητας προκειμένου να υποβληθεί σε μεταμόσχευση πνεύμονα απασχολούν την κοινή γνώμη στη Νορβηγία.

Πολλοί πολίτες εξέφρασαν αμφιβολίες για το αν η μητέρα του πρόσφατα καταδικασθέντος Marius Borg Hoiby έτυχε προνομιακής μεταχείρισης εξαιτίας του τίτλου της, ωστόσο τα μέσα ενημέρωσης της χώρας και η ιατρική κοινότητα απέρριψαν κατηγορηματικά αυτές τις θεωρίες, παραθέτοντας τα επίσημα στατιστικά στοιχεία.

Τα δεδομένα των νοσοκομείων δείχνουν ότι η διαδικασία κινήθηκε εντός των πλαισίων που επιτρέπει το σύστημα υγείας, με τους ειδικούς να σημειώνουν:

«Γνωρίζαμε ότι υπήρχαν δέκα ασθενείς στη λίστα αναμονής και όταν μπαίνεις σε αυτήν, το τηλεφώνημα μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή. Αλλά ναι, πρέπει να ομολογήσουμε ότι έγινε γρήγορα».

Οι πραγματικοί χρόνοι και τα κριτήρια επιλογής

Η διάρκεια αναμονής για τη λήψη οργάνου κυμαίνεται συνήθως από πέντε μήνες έως έναν χρόνο. Η ταχύτητα εξαρτάται αποκλειστικά από την κλινική εικόνα του δότη και του λήπτη, καθώς εξετάζονται συγκεκριμένες παράμετροι.

Όπως διευκρινίζουν οι αρμόδιοι πνευμονολόγοι, η επιλογή: «Εξαρτάται από παράγοντες όπως η ομάδα αίματος, το μέγεθος του σώματος, οι ιατρικές παθήσεις, η σοβαρότητα της κατάστασης του ασθενούς (…)»

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Παράλληλα, οι γιατροί τονίζουν ότι τα ποσοστά επιτυχίας είναι υψηλά, καθώς το 80% όσων εγγράφονται στα μητρώα χειρουργούνται με επιτυχία. Αναφερόμενος στη λειτουργία του συστήματος, Νορβηγός γιατρός εξήγησε:

«Κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών τριμήνων, δεν είχαμε κανέναν θάνατο ατόμου στη λίστα αναμονής, καθώς η lista είναι πολύ μικρή»

Η επόμενη μέρα στο νοσοκομείο του Όσλο

Η σύζυγος του πρίγκιπα Χάακον βρισκόταν σε οριακή κατάσταση τις τελευταίες εβδομάδες, με την πνευμονική ίνωση που τη ταλαιπωρεί από το 2018 να παρουσιάζει ραγδαία επιδείνωση. Η σοβαρότητα της κατάστασης αποκαλύφθηκε στην παιδική παρέλαση της 17ης Μαΐου, όταν η ίδια χρειάστηκε εσπευσμένα υποστήριξη με συσκευή οξυγόνου στο μπαλκόνι του παλατιού.

Αν και το χειρουργείο πέτυχε, η επιστροφή της στα καθήκοντα θα αργήσει, καθώς η κόρη της, Ίνγκριντ Αλεξάνδρα, διέκοψε τις σπουδές της στην Αυστραλία για να επιστρέψει στο Όσλο. Η διαδικασία αποθεραπείας περιλαμβάνει αυστηρή απομόνωση και ιατρική επίβλεψη, με το επίσημο ανακοινωθέν να αναφέρει:

«Σύμφωνα με την καθιερωμένη πρακτική για όλους τους πρόσφατους λήπτες μεταμόσχευσης, θα παραμείνει νοσηλευόμενη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Όσλο για αρκετές εβδομάδες ακόμη»

Στο πλευρό της βρίσκεται συνεχώς ο πρίγκιπας Χάακον, ο οποίος ακύρωσε όλες τις τρέχουσες υποχρεώσεις του για να τη στηρίξει κατά τη διάρκεια της κρίσιμης μετεγχειρητικής φάσης.