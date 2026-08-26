Μία ημέρα πριν κάνει το τελευταίο βήμα για να τερματίσει επίσημα τον γάμο της, η 44χρονη μητέρα δολοφονήθηκε στη Ροδόπη από τον 53χρονο εν διαστάσει σύζυγό της. Η γυναίκα είχε επιστρέψει από τη Θάσο για τα γενέθλια της 16χρονης κόρης της και την επόμενη ημέρα επρόκειτο να καταθέσει την αίτηση διαζυγίου. Στο παρελθόν είχε ήδη υπάρξει καταγγελία για ενδοοικογενειακή απειλή.

Μια ακόμη πιο σκληρή διάσταση αποκτά η γυναικοκτονία στη Ροδόπη, καθώς αποκαλύπτεται ότι η 44χρονη βρισκόταν μόλις μία ημέρα πριν από την επίσημη κατάθεση αίτησης διαζυγίου από τον 53χρονο σύζυγό της.

Η γυναίκα εργαζόταν εποχικά στη Θάσο και είχε επιστρέψει στον Ίασμο για να βρίσκεται κοντά στη 16χρονη κόρη της, η οποία είχε τα γενέθλιά της. Σύμφωνα με τη δικηγόρο της, την επόμενη ημέρα είχε προγραμματίσει να καταθέσει τα χαρτιά του διαζυγίου και στη συνέχεια να επιστρέψει στο νησί για τη δουλειά της.

«Τα έκανε όλα σωστά, όμως δεν πρόλαβε», ήταν η φράση της νομικής εκπροσώπου της, που συμπυκνώνει το τραγικό τέλος μιας γυναίκας η οποία, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, είχε αποφασίσει να απομακρυνθεί οριστικά από μια σχέση με βεβαρημένο παρελθόν.

Η ζήλια και το ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το ζευγάρι βρισκόταν σε διάσταση, ενώ ως πιθανό κίνητρο της επίθεσης εξετάζεται η ζήλια του 53χρονου.

Η υπόθεση δεν εμφανίστηκε χωρίς προηγούμενα σημάδια.

Το 2022, στο Ηράκλειο Κρήτης, ο 53χρονος είχε συλληφθεί στο πλαίσιο του αυτοφώρου για ενδοοικογενειακή απειλή σε βάρος της ίδιας γυναίκας, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί. Τα τελευταία χρόνια δεν είχαν καταγραφεί νέα περιστατικά, ενώ ο άνδρας φέρεται να παρακολουθούνταν από ψυχίατρο και να λάμβανε φαρμακευτική αγωγή.

Η 44χρονη φέρεται επίσης να είχε ζητήσει στο παρελθόν τη νοσηλεία του συζύγου της, χωρίς αυτό να προχωρήσει.

Η επίθεση σημειώθηκε μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον και μπροστά στα παιδιά του ζευγαριού.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν μεταδοθεί, η 16χρονη κόρη ήταν εκείνη που ειδοποίησε έντρομη τις Αρχές, λέγοντας ότι ο πατέρας της είχε χτυπήσει τη μητέρα της με μαχαίρι και στη συνέχεια είχε καταναλώσει υγρό.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από τον 19χρονο γιο της, όμως παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Η ΕΛ.ΑΣ. ανακοίνωσε ότι ο 53χρονος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση του νόμου περί όπλων. Από τον χώρο κατασχέθηκαν δύο μαχαίρια. Ο ίδιος νοσηλεύεται φρουρούμενος.