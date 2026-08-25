Σοκαρισμένη είναι η κόρη του 48χρονου που δολοφόνησε την 45χρονη στη Νέα Σμύρνη και στη συνέχεια έστρεψε το όπλο στον εαυτό του, βάζοντας τέλος στη ζωή του.

Η κοπέλα τόνισε πως κλαίει για την απώλεια του πατέρα της, χωρίς να παραβλέπει το γεγονός ότι στέρησε τη ζωή σε ένα άλλο άτομο. Επιπλέον, είπε ότι συμπάσχει με την κόρη του θύματος που έχουν παρόμοια ηλικία, τονίζοντας πως αυτές είναι τα πραγματικά θύματα της τραγωδίας.

«Είμαι συγκλονισμένη από όλο αυτό το γεγονός, δεν μπορώ να πιστέψω ότι το έκανε αυτό ο πατέρας μου. Είναι πατέρας μου και θα μου λείπει, έχασα τον πατέρα μου, αλλά από την άλλη δεν μπορώ να παραβλέψω ότι έχει κάνει ένα κακό, ότι έγινε δολοφόνος. Στέρησε τη ζωή σε έναν άνθρωπο και στέρησε τη μητέρα από ένα συνομήλικο μου κορίτσι», είπε στο Live News.

«Εγώ είμαι πολύ άσχημα ψυχολογικά για όλη αυτή την κατάσταση, δεν φέρω ευθύνη σε κάτι και συμπονώ και τον πόνο του άλλου κοριτσιού. Στην ουσία εμείς είμαστε τα θύματα. Θα ήθελα πραγματικά να τελειώσει όλη αυτή η ιστορία εδώ, να ηρεμήσουμε και να σεβαστείτε τον πόνο μας και να πενθήσουμε όλοι με τον δικό μας τρόπο τα πρόσωπα που αγαπάμε ο καθένας», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Σε δηλώσεις προχώρησε και η κόρη του θύματος, αναφέροντας:

«Γνώριζα ότι η μαμά μου είχε μια σχέση το τελευταίο διάστημα. Μου είχε πει, όμως, ότι είχε χωρίσει προς τα τέλη Φεβρουαρίου. Ήταν προβληματισμένη με τη συμπεριφορά του συγκεκριμένου άνδρα γιατί της δημιουργούσε συνέχεια προβλήματα. Μου είχε πει ότι την ζηλεύει υπερβολικά. Δεν ήμουν στο σπίτι εκείνη την ημέρα. Βρισκόμουν με τον θείο μου στο Αγρίνιο. Σε εκείνον έλεγε περισσότερα πράγματα, προφανώς, για να μην με ανησυχήσει, δεν ξέρω, είμαι σε σοκ».

Έστησε καρτέρι και την περίμενε

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ο 48χρονος δράστης φέρεται να είχε στήσει καρτέρι και να περίμενε τη γυναίκα περίπου πέντε λεπτά έξω από την πολυκατοικία. Τη στιγμή που εκείνη εμφανίστηκε και βγήκε από την είσοδο του κτιρίου, ο άνδρας κινήθηκε προς το μέρος της. Οι δύο τους μπήκαν μαζί στην είσοδο και τότε έγινε το φονικό.

Από την ανάλυση του βίντεο φαίνεται πως ο 48χρονος την κλότσησε δύο φορές. Η μία κλοτσιά ήταν κάτω από το πιγούνι, με αποτέλεσμα η γυναίκα να χάσει την ισορροπία της και να γονατίσει. Στη συνέχεια ο δράστης φέρεται να έβγαλε το περίστροφο και να την πυροβόλησε.

Η 45χρονη φαίνεται πως έκανε ενστικτωδώς μια κίνηση με τα χέρια της, με αποτέλεσμα η πρώτη βολή να μην την πετύχει. Η σφαίρα κατέληξε στην τζαμαρία της εισόδου της πολυκατοικίας. Η δεύτερη, όμως, βολή ήταν μοιραία, καθώς η γυναίκα τραυματίστηκε θανάσιμα στο κεφάλι.