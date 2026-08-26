Μέσα σε μόλις τέσσερις ώρες εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια που είχε εξασφαλίσει ο Ολυμπιακός για το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης, την προσεχή Κυριακή (30/8).

Οι «ερυθρόλευκοι» μπήκαν με νίκη στο φετινό πρωτάθλημα επικρατώντας του Ατρόμητου με 1-0 στο Καραϊσκάκη χάρη σε γκολ του Κάρμο και στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής θα ταξιδέψουν στην Τρίπολη.

Ο Αστέρας είναι ο προσεχής αντίπαλος της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, η οποία για ακόμη μία φορά θα έχει τη δυναμική συμπαράσταση των οπαδών της, οι οποίοι εξάντλησαν τα εισιτήρια που είχαν στη διάθεσή τους.

Μόλις τέσσερις ώρες χρειάστηκαν για να γίνει αυτό, με τον κόσμο του Ολυμπιακού να στέλνει συνεχώς μήνυμα στήριξης στην ομάδα, περιμένοντας να πανηγυρίσει τη δεύτερη νίκη σε ισάριθμες αγωνιστικές.