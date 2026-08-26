Ο Φερνάντο Σάντος βρίσκεται στην Allwyn Arena και παρακολουθεί από κοντά το παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Λέφσκι Σόφιας για τα play off του Champions League.

Είναι ένα μεγάλο ματς για την Ένωση που θέλει να επιστρέψει έπειτα από οκτώ χρόνια στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση και το γήπεδο είναι φυσικά κατάμεστο.

Εκεί βρίσκεται και ο Σάντος, ο οποίος ήταν προπονητής των «κιτρινόμαυρων» τη σεζόν 2001-02 αλλά και τη διετία 2004-06, με τους οπαδούς να τον αγαπάνε όσο λίγους.

Έτσι, αφού βρίσκεται στην Ελλάδα, ο Πορτογάλος, ο οποίος υπήρξε προπονητής και της Εθνικής Ελλάδας, όπως και του ΠΑΟΚ, πήγε στο γήπεδο για να δει από κοντά την προσπάθεια της ΑΕΚ για πρόκριση στη League Phase του Champions League.