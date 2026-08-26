Σε συγκλονιστικές δηλώσεις προχώρησε Έλληνας που ζει στο Νεπάλ για την ανείπωτη τραγωδία που σημειώθηκε, τονίζοντας ότι στη χώρα αναμένουν χιλιάδες νεκρούς.

«Αυτό που έγινε σήμερα ήταν φοβερό. Στις 9 το πρωί έσπασε ένα φράγμα που ήταν παγετώνας από πίσω και έφυγαν εκατομμύρια, χιλιάδες λίτρα νερού. Ένας χείμαρρος που πήρε παραμάζωμα χωριά, πόλεις, γέφυρες», είπε στον Alpha, ο Δημήτρης Γιαννόπουλος που ζει στην Ποκάρα.

«Καταστράφηκαν υδροηλεκτρικά εργοστάσια, έχει τεράστια καταστροφή και δεν τελείωσε μέχρι ώρες μετά. Τώρα αρχίζει να ηρεμεί ο χείμαρρος, που έφτασε στα Νότια του Νεπάλ. Αλλά έχουν φύγει ολόκληρα χωριά και πόλεις. Εδώ μιλάμε για χιλιάδες νεκρούς. Πολύ χειρότερο από τον σεισμό που έγινε», είπε χαρακτηριστικά.

«Είναι η εποχή των μουσώνων, αλλά αυτό που έγινε σήμερα ήταν τραγικό. Έσπασε ένα φράγμα και χύθηκε μια τεράστια λίμνη», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της αστυνομίας που μεταδίδει το Reuters, σωστικά συνεργεία έχουν ανασύρει μέχρι στιγμής 95 σορούς, με τις Αρχές να φοβούνται ότι ο απολογισμός θα αυξηθεί σημαντικά καθώς παραμένουν εκατοντάδες αγνοούμενοι.

Η καταστροφή έπληξε κυρίως την ορεινή περιοχή Ρασούβα, κοντά στα σύνορα με το Θιβέτ, με τις περιοχές Σιαπρού Μπέσι και Τιμούρε να βρίσκονται ανάμεσα στις περισσότερο πληγείσες.

Τεράστιες ποσότητες νερού, λάσπης και βράχων σάρωσαν σπίτια, οχήματα, δρόμους, γέφυρες και ενεργειακές εγκαταστάσεις. Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν οικισμούς δίπλα στον ποταμό που ουσιαστικά εξαφανίστηκαν μέσα σε λίγα λεπτά.