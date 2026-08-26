Σε θρίλερ εξελίσσεται η εξαφάνιση του 66χρονου Ισπανού επιχειρηματία, Χουάν Χοσέ Μουτίλμπα Ομπρεγόν, που αγνοείται από τις 18 Αυγούστου στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Πύλου. Είναι η όγδοη μέρα σήμερα από την εξαφάνιση του άτυχου άνδρα και οι ελπίδες για την εύρεσή του δείχνουν να λιγοστεύουν. Οι ιταλικές αρχές αναζητούν ασταμάτητα τον άνδρα, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Ένα νέο στοιχείο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας περιπλέκει την υπόθεση και αφορά ένα σημείωμα που βρέθηκε στο σκάφος και έχει πλέον μπει στο «μικροσκόπιο» των Αρχών, χωρίς όμως να δίνονται περαιτέρω πληροφορίες. Οι έρευνες επικεντρώνονται στο ποιος το έγραψε, αλλά και στον λόγο για τον οποίο βρισκόταν στο σκάφος, σύμφωνα με ρεπορτάζ του MEGA. Επίσης, οι κηλίδες αίματος που βρέθηκαν στο σκάφος, οι οποίες, όπως υποστήριξε η σύζυγός του, προέρχονταν από το ψάρι που έπιασε ο 66χρονος, αλλά και οι τρεις ημέρες που πέρασε μόνη της πριν καταφέρει να ζητήσει βοήθεια, εξετάζονται από τις Αρχές.

«Πέντε χρόνια επέλεγαν την Ελλάδα και επέλεγαν αυτή τη διαδρομή, μια διαδρομή που την ήξεραν καλά. Πρώτη φορά ταξίδι στην Ελλάδα με αυτό το σκάφος. Άλλαξαν σκάφος νωρίτερα, είχαν άλλο. Ο πατέρας μου είχε μεγάλη εμπειρία, περισσότερα από 13 χρόνια ταξίδευε στην Ελλάδα με διάφορα σκάφη. Είχε άδεια χειριστή η μητέρα μου και γνώριζε για τη θάλασσα και τα ταξίδια», είπε ο γιος του ζευγαριού.

Σε προηγούμενες δηλώσεις του είχε αναφέρει: «Το μόνο που ζητάμε είναι να μην σταματήσουν και να συνεχίσουν να ψάχνουν», ενώ τη Δευτέρα η οικογένεια ζήτησε και τη βοήθεια του ισπανικού υπουργείου Εσωτερικών, προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία των ερευνών και να μεσολαβήσει ώστε αυτές να συνεχιστούν, όσο υπάρχει ακόμη πιθανότητα εντοπισμού του 66χρονου.

Η 67χρονη, σύμφωνα με όσα είπε η οικογένειά της, παραμένει σε σοκ. Επέστρεψε στην Ισπανία μαζί με τα παιδιά της και παρακολουθείται συνεχώς από ειδικούς, καθώς είναι συντετριμμένη. Η οικογένεια αναφέρει ότι οι ελπίδες να βρεθεί ο άνθρωπός τους ζωντανός λιγοστεύουν, ενώ φοβούνται πλέον τα χειρότερα.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών, Γιώργος Βάλλης, είπε: «Μπορούσε πολύ εύκολα να κάνει κράτει το σκάφος, ένα χειριστήριο είναι που μπορούσε να κάνει κράτει και να σταματήσει το σκάφος. Και αν έχει και δίπλωμα, τότε μου γεννά μεγάλες απορίες, γιατί, αφού έχει γνώσεις, δεν σταμάτησε το σκάφος ή γιατί δεν πάτησε το κουμπί να σβήσει η μηχανή;».

Η περιγραφή της συζύγου

Θυμίζεται ότι ο άνδρας είχε ξεκινήσει ταξίδι με ιστιοφόρο μαζί με την 67χρονη σύζυγό του, Κάρμεν Ντίεθ, από τις Συρακούσες με προορισμό την Πύλο.

Ο Χουάν αποφάσισε να ψαρέψει και κατάφερε να πιάσει έναν τόνο. Την ώρα που τον καθάριζε στο σκάφος, φέρεται να γλίστρησε πάνω στο αίμα του ψαριού και να έπεσε στη θάλασσα, σύμφωνα με όσα περιέγραψε η Κάρμεν Ντίεθ. Η 67χρονη άκουσε τον σύζυγό της να φωνάζει: «Μέντσου, Μέντσου, σβήσε τη μηχανή», όμως δεν πρόλαβε να αντιδράσει. Παρότι διέθετε δίπλωμα χειριστή σκάφους αναψυχής, δεν κατάφερε να διαχειριστεί την κατάσταση μόνη της, με αποτέλεσμα το ιστιοφόρο να συνεχίσει την πορεία του, ενώ ο 66χρονος παρέμεινε στη θάλασσα. Η ίδια προσπάθησε να αντιδράσει, όμως δεν κατάφερε να σταματήσει εγκαίρως το σκάφος, ενώ δεν υπήρχε τηλεφωνικό σήμα για να καλέσει άμεσα βοήθεια.

Το ιστιοφόρο συνέχισε να απομακρύνεται από το σημείο όπου είχε πέσει ο 66χρονος. Ένας φίλος της οικογένειας που παρακολουθούσε την πορεία του σκάφους μέσω κινητού τηλεφώνου ανησύχησε όταν διαπίστωσε ότι είχαν βγει από την προβλεπόμενη διαδρομή προς την Ελλάδα. Την Παρασκευή, όταν η Κάρμεν απέκτησε ξανά τηλεφωνικό σήμα, κατάφερε να επικοινωνήσει μαζί του και να τον ενημερώσει για όσα είχαν συμβεί, όπως δήλωσε η ίδια. Τότε ειδοποιήθηκε η ισπανική Υπηρεσία Θαλάσσιας Διάσωσης, η οποία ενημέρωσε στη συνέχεια τις ιταλικές και τις ελληνικές αρχές.

Στο λιμάνι της Πύλου το ιστιοφόρο του ζευγαριού

Στο λιμάνι της Πύλου ρυμουλκήθηκε το ιστιοφόρο στο οποίο επέβαινε το ζευγάρι. Το σκάφος, για λόγους έρευνας της υπόθεσης, θα παραμείνει στο σημείο για όσο χρειαστεί.