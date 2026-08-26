Στα χέρια της ισπανικής αστυνομίας έπεσε ο Τόμα Τάουλαντ, ο Αλβανός φυγάς που έχει γίνει γνωστός στα ιταλικά μέσα ενημέρωσης ως «μάγος της απόδρασης», έχοντας καταφέρει να δραπετεύσει συνολικά τέσσερις φορές από φυλακές στην Ιταλία και το Βέλγιο.

Ο Τάουλαντ συνελήφθη στην Ταραγόνα, στη βορειοανατολική Ισπανία, ενώ σε βάρος του εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που είχε εκδώσει η Ιταλία.

Η τελευταία του απόδραση είχε σημειωθεί τον περασμένο Δεκέμβριο από φυλακή υψίστης ασφαλείας στο Μιλάνο. Σύμφωνα με την ισπανική αστυνομία, ο άνδρας έκοψε με πριόνι τα κάγκελα ενός παραθύρου και στη συνέχεια κατέβηκε στο έδαφος χρησιμοποιώντας δεμένα μεταξύ τους σεντόνια.

Δεν ήταν, όμως, η πρώτη φορά που κατάφερνε να ξεφύγει από τις αρχές. Στο παρελθόν είχε αποδράσει από δύο ακόμη ιταλικές φυλακές, στο Τέρνι και στην Πάρμα, αλλά και από σωφρονιστικό κατάστημα στο Βέλγιο.

Η απόδρασή του από τη βελγική φυλακή ήταν ίσως η πιο εντυπωσιακή: είχε χρησιμοποιήσει μια ανθρώπινη πυραμίδα για να καταφέρει να φτάσει στην κορυφή του τοίχου της περίφραξης και να διαφύγει.

«Θα λέγαμε πως πρόκειται για το σενάριο μιας ταινίας, όμως ορισμένες φορές η πραγματικότητα ξεπερνά τη φαντασία», σχολίασε χαρακτηριστικά η ισπανική αστυνομία.

Αντιστάθηκε κατά τη σύλληψη

Η επιχείρηση για τη σύλληψή του στην Ταραγόνα δεν εξελίχθηκε χωρίς επεισόδια. Ο Τάουλαντ αντιστάθηκε στους αστυνομικούς, ενώ άτομα που βρίσκονταν μαζί του επιχείρησαν να παρέμβουν.

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ένας από τους συνοδούς του φέρεται να τραυμάτισε δύο αστυνομικούς. Στην κατοχή του φυγά εντοπίστηκαν δύο πλαστές ταυτότητες, καθώς και δύο χαρτονομίσματα των 500 ευρώ, τα οποία, σύμφωνα με τις αρχές, φαίνεται επίσης να ήταν πλαστά.

Ο Τάουλαντ εξέτιε ποινή κάθειρξης που επρόκειτο να διαρκέσει έως το 2048 για βίαιες ληστείες και διακίνηση ναρκωτικών.

Μετά τη σύλληψή του, δικαστής διέταξε την προφυλάκισή του χωρίς δυνατότητα καταβολής εγγύησης, εν αναμονή της διαδικασίας παράδοσής του στις ιταλικές αρχές.