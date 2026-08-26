Η Βάσια Παναγοπούλου εμφανίζεται ανανεωμένη για τις ανάγκες του ρόλου της Κορίνας στη νέα σειρά του ΣΚΑΪ «Μπλε Ώρες», έχοντας χάσει 25 κιλά και υιοθετώντας για πρώτη φορά ξανθό χρώμα στα μαλλιά.

Η απόφαση για τη μείωση του σωματικού της βάρους ελήφθη με γνώμονα την πρόληψη, χωρίς την εφαρμογή αυστηρών διαιτητικών σχημάτων. Η ίδια εξήγησε τη διαδικασία που ακολούθησε:

«Πήγα σε ενδοκρινολόγο και ακολούθησα την αγωγή που μου πρότεινε. Δεν πιστεύω σε διατροφές και αυστηρές δίαιτες. Το να πάρουμε πολλά κιλά είναι ένας συνδυασμός πολλών πραγμάτων, από διατροφικά μέχρι ψυχολογικά. Όταν το αναγνωρίζουμε, οφείλουμε να δράσουμε.»

Σχετικά με τους λόγους της αλλαγής και τα οφέλη στην καθημερινότητά της, η ηθοποιός σημείωσε σε συνέντευξή της στο περιοδικό OK!:

«Το έκανα για μένα. Ήταν θέμα υγείας, προληπτικά. Έπρεπε να χάσω κιλά. Ξέρεις, όταν φτιάχνει η εξωτερική σου εικόνα, βελτιώνεται και η διάθεσή σου. Μόνο καλό είναι. Έχασα συνολικά 25 κιλά.»

Η προσπάθεια ξεκίνησε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της σειράς «Η γη της ελιάς», ενώ ένα μεταγενέστερο ατύχημα επιβεβαίωσε την αναγκαιότητα της απόφασης:

«Για μένα η αλλαγή ξεκίνησε από τη “Γη της ελιάς” και ευτυχώς που το προσπάθησα και τα κατάφερα, γιατί όταν πριν από λίγους μήνες έσπασα το πόδι μου, σκέφτηκα με τρόμο: “Θεέ μου, αν είχα επιπλέον 25 κιλά με σπασμένο πόδι, πώς θα τα είχα βγάλει πέρα;”.»

Η αλλαγή στα μαλλιά για τον νέο ρόλο

Πέρα από το κομμάτι της υγείας, η εικόνα της τροποποιήθηκε και ως προς τα μαλλιά, έπειτα από υπόδειξη της σεναριογράφου Βάνας Δημητρίου για τις ανάγκες της νέας παραγωγής.

«Δεν έχω υπάρξει ποτέ ξανθιά. Ήταν ιδέα της Βάνας Δημητρίου και δεν ήμουν αρνητική. Το άκουσα με ψυχραιμία, θα έλεγα. Είπα: “Ναι, γιατί όχι; Θα το προσπαθήσω και αν γίνεται –εννοώντας το τεχνικό κομμάτι–, με χαρά”.»

Η ίδια παραλληλίζει τη σημερινή προσαρμογή με προγενέστερη αλλαγή στην καριέρα της:

«Όπως και τότε που έγινε για τις ανάγκες του ρόλου μου στο σίριαλ του ΑΝΤ1 “Επιθυμίες”, έτσι και τώρα έγινε με αφορμή τον ρόλο της Κορίνας στο νέο σίριαλ του ΣΚΑΪ “Μπλε Ώρες”. Θεωρώ ότι μέσα στη διαδικασία που ακολουθεί ο ηθοποιός, πέρα από την εσωτερική προσέγγιση του ρόλου του, πρέπει να ταιριάζει και η εξωτερική του εμφάνιση.»