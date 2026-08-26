Η Lily Collins επιστρέφει ως Emily Cooper στον νέο κύκλο του Emily in Paris, με γυρίσματα στη Μύκονο που υπόσχονται κυκλαδίτικο αέρα στη δημοφιλή σειρά του Netflix, η οποία πραγματοποιεί πρεμιέρα στις 24 Δεκεμβρίου.

Οι φωτογραφίες αποκαλύπτουν μια παραγωγή με έντονο ελληνικό χρώμα, καθώς η πλοκή μεταφέρεται από τους γαλλικούς δρόμους στην καρδιά των Κυκλάδων. Σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές λήψεις, η πρωταγωνίστρια εμφανίζεται χαμογελαστή δίπλα στο κύμα, φοράει ένα καλοκαιρινό σύνολο σε λευκές και κόκκινες αποχρώσεις με παραδοσιακά μοτίβα και αφήνει το θαλασσινό αγέρι να συμπληρώσει το σκηνικό.

Σε άλλο στιγμιότυπο, η παρέα της σειράς ποζάρει γεμάτη ζωντάνια μπροστά από έναν λευκό τοίχο με τις χαρακτηριστικές οργανικές καμπύλες και τα ανοίγματα της κυκλαδίτικης αρχιτεκτονικής. Τα αέρινα, πολύχρωμα ρούχα και οι έντονες εμφανίσεις των πρωταγωνιστών προαναγγέλλουν επεισόδια γεμάτα μόδα, φως και καλοκαιρινή διάθεση.

Η επίσημη ανακοίνωση της παραγωγής συνόδευσε το φωτογραφικό υλικό με τη χαρακτηριστική φράση:

«Υπέροχα! Πείτε bonjour στη πρώτη ματιά του Emily in Paris, που καταφθάνει στις 24 Δεκεμβρίου!»

Εκτός από το αιγαιοπελαγίτικο φόντο, η παραγωγή εστίασε και στις γνώριμες ενδυματολογικές υπερβολές που έκαναν τη σειρά διάσημη. Σε εσωτερικά πλάνα, η Emily καταγράφεται στο γραφείο της να περιεργάζεται ένα ζευγάρι εντυπωσιακές, ψηλοτάκουνες χρυσές γόβες, δίνοντας το σύνθημα για τις νέες στιλιστικές περιπέτειες που περιμένουν το κοινό από τις παραμονές των Χριστουγέννων.