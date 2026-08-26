Σοκ προκαλούν τα στοιχεία και οι μαρτυρίες που έχουν έρθει στο φως σχετικέ με την τραγική υπόθεση της γυναικοκτονίας στη Νέα Σμύρνη. Τα όσα έχουν γίνει γνωστά σκιαγραφούν το προφίλ του 48χρονου άνδρα που πυροβόλησε και σκότωσε την 45χρονη πρώην σύντροφό του και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του.

Όπως αποκαλύπτει το σχετικό ρεπορτάζ του ERTnews το τελευταίο διάστημα υπήρχαν ενδείξεις ότι ο 48χρονος παρακολουθούσε στενά τις κινήσεις της 45χρονης, ενώ φέρεται να είχε διατυπώσει και απειλές εναντίον της λίγες ημέρες πριν από το τραγικό περιστατικό.

Εμφανιζόταν όπου ήταν η 45χρονη

«Κλειδί» αποτελεί η μαρτυρία συγγενικού προσώπου της άτυχης γυναίκας, σύμφωνα με την οποία, όπου βρισκόταν η 45χρονη, εμφανιζόταν ξαφνικά και ο πρώην σύντροφός της, δημιουργώντας την εικόνα μιας συνεχούς παρακολούθησης.

Παράλληλα, κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 48χρονος φέρεται να είχε στείλει στη γυναίκα φωτογραφία στην οποία απεικονιζόταν να κρατά όπλο και να το στρέφει στο κεφάλι του, απειλώντας την ότι θα τη σκοτώσει και στη συνέχεια θα αυτοκτονήσει.

Ο δράστης που αφού σκότωσε την 45χρονη αυτοκτόνησε φέρεται επίσης να επιχείρησε να προσεγγίσει τον αδελφό της. Εκείνος, ωστόσο, αρνήθηκε να τον συναντήσει, καθώς δεν επιθυμούσε να εμπλακεί στην προσωπική τους σχέση, και τον παρότρυνε να αφήσει πίσω του την υπόθεση και να μην ασχοληθεί πλέον με την οικογένεια της πρώην συντρόφου του.

Είχε ενημερώσει τόσο την κόρη του όσο και τη σύζυγό του ότι ετοίμαζε να κάνει «κάτι μεγάλο»

Ιδιαίτερα σημαντικές θεωρούνται και οι μαρτυρίες από το οικογενειακό περιβάλλον του 48χρονου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να είχε ενημερώσει τόσο την κόρη του όσο και τη σύζυγό του ότι ετοίμαζε να κάνει «κάτι μεγάλο», χωρίς ωστόσο να αποκαλύπτει ξεκάθαρα το σχέδιό του.

Επίσης, φέρεται να είπε στην κόρη του ότι ενδεχομένως μέσα στις επόμενες ημέρες να μην τον έβλεπε πλέον δίπλα της. Παράλληλα, στη σύζυγό του φέρεται να έδωσε κάποια χρήματα, λέγοντάς της ότι ήταν όλα όσα είχε εκείνη τη στιγμή στην κατοχή του, ενώ την παρότρυνε να προσέχει το παιδί τους σε περίπτωση που εκείνος απουσίαζε.

Η σύζυγός του, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι δεν γνώριζε τον λόγο για τον οποίο ο άνδρας της προχωρούσε σε αυτές τις κινήσεις. Κάποια στιγμή μάλιστα τον είδε να κλαίει, να φεύγει από το σπίτι και να επιστρέφει αργότερα, έχοντας περάσει τη νύχτα εκτός της οικογενειακής εστίας. Δεν της αποκάλυπτε ούτε πού πήγαινε ούτε τι ακριβώς έκανε. Το περιστατικό αυτό φέρεται να σημειώθηκε λίγες μόλις ώρες πριν από την τραγική δολοφονία.

Η μαρτυρία του γείτονα και η ιατροδικαστική

Σημαντική είναι και η μαρτυρία γείτονα, ο οποίος φέρεται να ήταν αυτόπτης μάρτυρας του σκηνικού που αντίκρισε λίγο αργότερα και περιέγραψε στις αρχές τον τρόπο με τον οποίο ήταν τοποθετημένα τα σώματα των δύο νεκρών.

Πλέον, αναμένεται να ολοκληρωθεί και η ιατροδικαστική εξέταση, προκειμένου να συμπληρωθεί ο φάκελος της υπόθεσης. Καθώς ο δράστης έχει επίσης χάσει τη ζωή του, δεν υπάρχει πλέον δικαστική διαδικασία σε βάρος του, με τις έρευνες να επικεντρώνονται στην πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών που οδήγησαν στο τραγικό αυτό περιστατικό.