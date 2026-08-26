Μια ακόμη γυναικοκτονία ήρθε να προστεθεί στην αιματοβαμμένη λίστα, καθώς μία 44χρονη έπεσε νεκρή από τα χέρια του 53χρονου συζύγου της, που την τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι.

Όλα συνέβησαν στη Ροδόπη, με την ΕΛΑΣ να ειδοποιείται περί τη 1:00 το μεσημέρι, ενώ οι πρώτοι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν τον 53χρονο να έχει καταναλώσει πετρέλαιο σε μία προσπάθεια να δώσει τέλος και στη δική του ζωή. Τον ακινητοποίησαν και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος, ενώ μόλις πάρει εξιτήριο αναμένεται να συλληφθεί και τυπικά για τη δολοφονία της συζύγου του.

Το ζευγάρι είναι αλβανικής καταγωγής και έχει 3 παιδιά -δυο ενήλικα κι ένα 16 ετών-, ενώ το μοναδικό ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας που προκύπτει αφορά περιστατικό εξύβρισης το 2022 στο Ηράκλειο Κρήτης. Τότε, ο άνδρας είχε συλληφθεί αλλά με απόφαση της Δικαιοσύνης αφέθηκε ελεύθερος.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η γυναικοκτονία διερευνώνται από τις διωκτικές Αρχές, ενώ η σορός της 44χρονη στα εξεταστεί από ιατροδικαστή.