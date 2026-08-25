Νέα στοιχεία για τη γυναικοκτονία στη Νέα Σμύρνη, αλλά και αποκαλυπτικές μαρτυρίες ανθρώπων από το περιβάλλον του θύματος και του δράστη, έρχονται στο φως, φωτίζοντας τις τελευταίες ημέρες πριν από το άγριο έγκλημα.

Ο 48χρονος, ο οποίος μετά τη δολοφονία της 45χρονης έβαλε τέλος στη ζωή του, φέρεται να την είχε απειλήσει επανειλημμένα, ενώ σύμφωνα με τις μαρτυρίες την παρακολουθούσε και εμφανιζόταν συχνά μπροστά της όπου και αν βρισκόταν.

Η 45χρονη είχε αποφασίσει να τερματίσει τη σχέση τους, όταν πληροφορήθηκε ότι ο 48χρονος ήταν παντρεμένος και είχε 19χρονη κόρη. Από εκείνο το σημείο και μετά, σύμφωνα με ανθρώπους του περιβάλλοντός της, η κατάσταση άρχισε να γίνεται ολοένα και πιο επικίνδυνη.

Οι απειλές του 48χρονου στην 45χρονη

Στενοί συγγενείς του θύματος και του δράστη περιγράφουν μια σχέση που είχε εξελιχθεί σε εφιάλτη για την 45χρονη.

«Τον τελευταίο καιρό, όπου και αν πήγαινε, ό,τι και αν έκανε, τον έβρισκε μπροστά της», ανέφερε χαρακτηριστικά συγγενικό πρόσωπο του θύματος.

Οι απειλές, μάλιστα, φέρεται να είχαν πάρει ιδιαίτερα σοβαρή μορφή. Σύμφωνα με τη νύφη της 45χρονης, ο 48χρονος είχε στείλει στη γυναίκα φωτογραφία με όπλο, συνοδεύοντάς την με απειλές ότι θα σκοτώσει τόσο εκείνη όσο και τον εαυτό του.

«Της είχε στείλει φωτογραφία με το όπλο στο κεφάλι ότι θα αυτοκτονήσω και θα σε σκοτώσω και θα αυτοκτονήσω. Της προτείναμε όλοι να πάει στην αστυνομία», ανέφερε.

Οι άνθρωποι του στενού περιβάλλοντος της 45χρονης γνώριζαν τον φόβο που ένιωθε. Η ίδια είχε προχωρήσει ακόμη και σε αλλαγή της κλειδαριάς στο σπίτι της, σε μια προσπάθεια να προστατευθεί.

Ωστόσο, τα μέτρα αυτά δεν στάθηκαν αρκετά για να αποτρέψουν την τραγική κατάληξη.

Η συνάντηση που ζήτησε ο 48χρονος από τον αδελφό της

Λίγες ημέρες πριν από τη δολοφονία, ο 48χρονος φέρεται να είχε επιχειρήσει να συναντήσει τον αδελφό της 45χρονης. Ο διάλογος που αποκαλύπτεται δείχνει ότι ο δράστης επέμενε να πραγματοποιηθεί μια συνάντηση προκειμένου, όπως έλεγε, να συζητήσουν όσα συνέβαιναν με την αδελφή του.

48χρονος: «Θέλω να βρεθούμε για έναν καφέ, να συζητήσουμε».

Αδελφός 45χρονης: «Να συζητήσουμε τι;»

48χρονος: «Όσα συμβαίνουν με την αδελφή σου».

Αδελφός 45χρονης: «Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να βρεθούμε οι δυο μας…»

48χρονος: «Καλά ρε φίλε, δεν θα σκοτωθούμε κιόλας, έναν καφέ θα πιούμε».

Αδελφός 45χρονης: «Άστο καλύτερα. Ας το αφήσουμε».

Η συνάντηση τελικά δεν πραγματοποιήθηκε.

Τα τελευταία λόγια στην κόρη του

Ιδιαίτερα αποκαλυπτικές είναι και οι μαρτυρίες για τις κινήσεις του 48χρονου λίγες ώρες πριν από το έγκλημα. Σύμφωνα με άνθρωπο από το περιβάλλον του, ο δράστης συναντήθηκε με την κόρη του και της μίλησε με τρόπο που δείχνει ότι γνώριζε πως ίσως δεν θα την έβλεπε ξανά.

«Συνάντησε την κόρη του και της είπε ότι σε αγαπάω πάρα πολύ. Είσαι η ζωή μου. Με έχεις πληγώσει όμως γιατί δεν με έχεις στηρίξει. Σε ήθελα να είσαι δίπλα μου και μπορεί να μη με ξαναδείς. Θα ’ναι η τελευταία φορά που με βλέπεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια επέστρεψε στο σπίτι του, όπου σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία έδωσε χρήματα στη σύζυγό του και της ζήτησε να προσέχει το παιδί τους.

«Επέστρεψε στο σπίτι του στις τέσσερις η ώρα. Ξύπνησε τη γυναίκα του. Της λέει έλα δω. Άφησε κάποια χρήματα και της λέει να προσέχετε και θέλω να μου προσέχεις το παιδί, το παιδί σαν τα μάτια σου. Έβαλε τα κλάματα και σηκώθηκε και έφυγε», περιγράφεται.

Οι κινήσεις του 48χρονου εκείνες τις ώρες ενισχύουν την εικόνα ότι είχε σχεδιάσει τόσο τη δολοφονία της 45χρονης όσο και την αυτοκτονία του.

Το καρτέρι έξω από το σπίτι της 45χρονης

Ο 48χρονος στη συνέχεια πήγε στην πολυκατοικία όπου διέμενε η 45χρονη και περίμενε να εμφανιστεί. Όταν η γυναίκα βγήκε από το σπίτι της, την αιφνιδίασε και, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, την ανάγκασε να γονατίσει μπροστά του πριν την πυροβολήσει.

Κάτοικος της περιοχής περιγράφει τις στιγμές που ακολούθησαν, έχοντας ακούσει τους πυροβολισμούς. «Πρώτα ένα ουρλιαχτό μιας γυναίκας και άλλος ένας πυροβολισμός. Τρεις (σύνολο) και μετά από δύο λεπτά ο τελευταίος. Μετά τον τέταρτο περάσανε πέντε λεπτά. Λέγαμε τι να κάνουμε; Καταλάβαμε μετά».

Όταν κατέβηκε από το σπίτι του, αντίκρισε το θύμα και τον δράστη στο σημείο. «Όπως κατεβαίνω κάτω ο άλλος ήταν μπρούμυτα, ο άντρας, η γυναίκα ήταν ανάσκελα. Το πρόσωπό της ήταν καλυμμένο με αίματα», ανέφερε.

Σύμφωνα με τα στοιχεία και τις μαρτυρίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, η 45χρονη είχε εκφράσει φόβους για τη ζωή της το προηγούμενο διάστημα. Οι απειλές, η παρακολούθηση και η αλλαγή της κλειδαριάς στο σπίτι της δείχνουν πως η ίδια αισθανόταν ότι κινδύνευε. Παρά τα σημάδια, όμως, η τραγωδία δεν αποφεύχθηκε.

Ο 48χρονος, ο οποίος είχε βαρύ ποινικό παρελθόν, χρησιμοποίησε ένα όπλο που, σύμφωνα με τις πληροφορίες, φέρεται να προερχόταν από την αλβανική προεδρική φρουρά και το κατείχε παράνομα.