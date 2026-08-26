Η ΑΕΚ θα αγωνιστεί στη League Phase του Champions League αν νικήσει τη Λέφσκι Σόφιας στην Allwyn Arena και οι πιθανοί αντίπαλοί της είναι ήδη γνωστοί.

Με το πρώτο παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες, στη Βουλγαρία, να λήγει 0-0, η πρόκριση θα κριθεί στη Νέα Φιλαδέλφεια το βράδυ της Τετάρτης (26/8, 22:00), με την Ένωση να ποντάρει και στη βοήθεια των οπαδών της, οι οποίοι θα κατακλύσουν τις εξέδρες.

Η πρωταθλήτρια Ελλάδας θέλει τη νίκη για να πάρει το εισιτήριο για τη League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης και αν τα καταφέρει οι πιθανοί αντίπαλοι θα είναι οι εξής, με την υποσημείωση πως θα αντιμετωπίσει δύο ομάδες από κάθε γκρουπ.

1ο γκρουπ

Μπάγερν Μονάχου

Ρεάλ Μαδρίτης

Παρί Σεν Ζερμέν

Λίβερπουλ

Ίντερ

Μάντσεστερ Σίτι

Άρσεναλ

Μπαρτσελόνα

Ατλέτικο Μαδρίτης

2ο γκρουπ

Μπορούσια Ντόρτμουντ

Ρόμα

Σπόρτινγκ Λισαβόνας

Άστον Βίλα

Πόρτο

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Κλαμπ Μπριζ

Μπέτις

Αϊντχόφεν

3ο γκρουπ

Φέγενορντ

Λιλ

Λιόν ή Φενέρμπαχτσε

Μπόντο Γκλιμτ

Νάπολι

Λειψία

Βιγιαρεάλ

Σαχτάρ Ντόνετσκ

Γαλατάσαραϊ

4ο γκρουπ

Σλάβια Πράγας

Στουτγκάρδη

ΛΑΣΚ Λιντς

Κόμο

Λανς

Σαμπάχ

Τσέλιε ή Σλόβαν Μπρατισλάβας

Ντιναμό Ζάγκρεμπ ή Βίκινγκ