Σε κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του ΚΑΤ ο 53χρονος ομογενής από τον Καναδά, ο οποίος υπέστη ανακοπή και σοβαρή εγκεφαλική βλάβη μετά από επέμβαση για οδοντικά εμφυτεύματα στην Τουρκία. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως και για την περιπετειώδη προσπάθεια επαναπατρισμού του, καθώς η πρώτη προγραμματισμένη αεροδιακομιδή δεν κατέστη δυνατό να πραγματοποιηθεί.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης τοποθετήθηκε το βράδυ της Δευτέρας για το περιστατικό, εξηγώντας γιατί δεν επετράπη να προσγειωθεί στην Τουρκία το αεροσκάφος που είχε κινητοποιηθεί για να παραλάβει τον 53χρονο.

Σύμφωνα με τον υπουργό, επρόκειτο για ιπτάμενο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο επιχειρεί με ευθύνη της Πολεμικής Αεροπορίας. Όπως ανέφερε, η τουρκική πλευρά το αντιμετώπισε ως πολεμικό αεροσκάφος και δεν έδωσε άδεια προσγείωσης. Ο Άδωνις Γεωργιάδης έκλεισε την παρέμβασή του τονίζοντας ότι «πρέπει όλοι να είστε προσεκτικοί».

Η τοποθέτηση του υπουργού έρχεται μετά τη μαρτυρία της συζύγου του ασθενούς, η οποία είχε αναφέρει ότι η οικογένεια περίμενε την άφιξη του αεροσκάφους στην Τουρκία, προτού ενημερωθεί περίπου δύο ώρες αργότερα μέσω του ελληνικού προξενείου ότι η πτήση δεν θα πραγματοποιούνταν.

Ο 53χρονος επαναπατρίστηκε τελικά στις 19 Αυγούστου, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση του ΕΚΑΒ και με απόφαση και προσωπική έγκριση του υπουργού Υγείας. Πλέον νοσηλεύεται σε βαριά κατάσταση στη ΜΕΘ του ΚΑΤ.

Η επέμβαση στην Τουρκία και η σοβαρή επιπλοκή

Η περιπέτεια του 53χρονου άρχισε όταν ταξίδεψε με την οικογένειά του από τον Καναδά στην Τουρκία, προκειμένου να υποβληθεί σε εκτεταμένη οδοντιατρική αποκατάσταση. Η επιλογή της γειτονικής χώρας έγινε, σύμφωνα με τη σύζυγό του, λόγω του ιδιαίτερα υψηλού κόστους που θα είχε αντίστοιχη θεραπεία στον Καναδά.

Η οικογένεια υποστηρίζει ότι είχε προηγουμένως ερευνήσει την κλινική, τη διαδικασία και τα υλικά που επρόκειτο να χρησιμοποιηθούν. Το θεραπευτικό πλάνο περιελάμβανε συνολικά 12 εμφυτεύματα, έξι στην άνω και έξι στην κάτω γνάθο.

Η επέμβαση, η οποία κατά την αρχική ενημέρωση της οικογένειας θα διαρκούσε περίπου τρεις ώρες, ολοκληρώθηκε έπειτα από περίπου πέντε. Ο 53χρονος, ωστόσο, δεν ανέκτησε τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε διασωληνωμένος σε νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έγιναν γνωστά για την κατάσταση της υγείας του, υπέστη ανακοπή και στη συνέχεια διαπιστώθηκε σοβαρή υποξαιμική εγκεφαλοπάθεια. Η σύζυγός του έχει εκφράσει την εκτίμηση ότι η επιπλοκή ενδέχεται να σχετίζεται με την αναισθησία, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να υπάρχει επίσημο πόρισμα που να προσδιορίζει τα ακριβή αίτια.

«Δεν μας δίνουν πολλές ελπίδες, αλλά συνεχίζουμε τον αγώνα»

Η κατάσταση του 53χρονου παραμένει εξαιρετικά σοβαρή, με την οικογένειά του να περιμένει οποιαδήποτε θετική εξέλιξη.

«Δεν μας δίνουν πολλές ελπίδες, αλλά συνεχίζουμε τον αγώνα», ανέφερε η σύζυγός του, περιγράφοντας την αγωνία που βιώνουν οι συγγενείς του.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, μιλώντας στο MEGA, έκανε λόγο για ιατρικό λάθος. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει δημοσιοποιηθεί ανεξάρτητο ιατρικό ή δικαστικό πόρισμα που να τεκμηριώνει κάτι τέτοιο.

Η δύσκολη επιχείρηση για την επιστροφή του στην Ελλάδα

Μετά τη σοβαρή επιδείνωση της υγείας του, ξεκίνησε η προσπάθεια μεταφοράς του στην Ελλάδα. Η σύζυγός του είχε περιγράψει την αναμονή στην Τουρκία ως έναν πραγματικό «Γολγοθά», καθώς η πρώτη λύση για την αεροδιακομιδή κατέρρευσε μετά την άρνηση προσγείωσης του αεροσκάφους.

Τελικά βρέθηκε εναλλακτικός τρόπος και ο ασθενής επέστρεψε στην Ελλάδα στις 19 Αυγούστου. Το Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας του ΕΚΑΒ ανέλαβε τον συνολικό συντονισμό της επιχείρησης, λόγω της ιδιαίτερα επιβαρυμένης κατάστασης της υγείας του και των αυξημένων απαιτήσεων που παρουσίαζε η μεταφορά.

Η σύζυγός του έχει ευχαριστήσει δημόσια όσους συνέβαλαν στον επαναπατρισμό, μεταξύ των οποίων τον υπουργό Υγείας, το ΕΚΑΒ, στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας και το προσωπικό του ΚΑΤ.

Η οικογένεια προαναγγέλλει νομικές ενέργειες

Παράλληλα με τη μάχη που δίνει ο 53χρονος, οι συγγενείς του ζητούν να αποσαφηνιστεί τι ακριβώς συνέβη κατά τη διάρκεια της επέμβασης στην Τουρκία και έχουν γνωστοποιήσει την πρόθεσή τους να κινηθούν νομικά.

Στο επίκεντρο της διερεύνησης αναμένεται να βρεθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες παρουσιάστηκε η επιπλοκή, η διαδικασία αναισθησίας που ακολουθήθηκε, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίστηκε η ανακοπή.

Μέχρι να υπάρξουν επίσημα ιατρικά ή δικαστικά πορίσματα, πάντως, δεν μπορεί να θεωρηθεί αποδεδειγμένο ότι υπήρξε ιατρικό λάθος. Ο 53χρονος συνεχίζει να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του ΚΑΤ, με την οικογένειά του να περιμένει την εξέλιξη της κατάστασής του.