Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την οδοντιατρική κλινική στην Τουρκία όπου υποβλήθηκε σε εκτεταμένη οδοντιατρική επέμβαση ο 53χρονος ομογενής που χαροπαλεύει στο ΚΑΤ, η περιπέτεια υγείας του οποίου έχει προκαλέσει σοβαρά ερωτήματα.

Δημόσιες αξιολογήσεις ασθενών περιλαμβάνουν καταγγελίες για αναισθησία, προβλήματα μετά από εμφυτεύματα, αλλαγές στο κόστος θεραπείας και διαφωνίες για το τελικό αποτέλεσμα. Πρόκειται, ωστόσο, για ισχυρισμούς ασθενών και όχι για επίσημα πορίσματα περί ιατρικής αμέλειας.

Η υπόθεση του 53χρονου που ταξίδεψε στην Τουρκία προκειμένου να υποβληθεί σε εκτεταμένη οδοντιατρική θεραπεία στρέφει πλέον το ενδιαφέρον και στην ίδια την κλινική όπου πραγματοποιήθηκε η επέμβαση.

Ανάμεσά τους ξεχωρίζει μία αναφορά που αφορά ευθέως την αναισθησία, αλλά και άλλες περιπτώσεις ασθενών που καταγγέλλουν αλλαγές στα αρχικά σχέδια θεραπείας και στο κόστος, προβλήματα στη σύγκλειση μετά από εμφυτεύματα ή μεγάλη ταλαιπωρία κατά τη διάρκεια εκτεταμένων οδοντιατρικών αποκαταστάσεων.

Το στοιχείο που αποκτά ιδιαίτερη σημασία είναι ότι πρόκειται για μια κλινική που δηλώνει ότι διαθέτει χειρουργείο και χώρο καταστολής, ενώ αναφέρει ότι για ασθενείς με άγχος ή για εκτεταμένες θεραπείες προσφέρει επιλογές καταστολής και γενικής αναισθησίας.

Η καταγγελία που προκαλεί ερωτήματα: «Δύο αποτυχημένες προσπάθειες αναισθησίας»

Η σοβαρότερη ίσως δημόσια καταγγελία εντοπίζεται σε πλατφόρμα διεθνών αξιολογήσεων ιατρικών υπηρεσιών και δημοσιεύτηκε στις 17 Νοεμβρίου 2025.

Ασθενής από την Ιταλία υποστηρίζει ότι όσα είχε συζητήσει πριν από την άφιξή της στην Τουρκία ήταν διαφορετικά από όσα αντιμετώπισε τελικά στην κλινική.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει, το κόστος της θεραπείας άλλαξε σημαντικά και της προτάθηκε εκτεταμένο σχέδιο που περιελάμβανε εξαγωγή 23 δοντιών.

Η καταγγελία γίνεται ακόμη σοβαρότερη όταν περιγράφει όσα, κατά την ίδια, συνέβησαν στην αίθουσα της επέμβασης.

Η ασθενής υποστηρίζει ότι καθόταν στη χειρουργική καρέκλα περιμένοντας να αναισθητοποιηθεί, όμως μετά από «δύο αποτυχημένες προσπάθειες αναισθησίας» ο αναισθησιολόγος σταμάτησε τη διαδικασία και αποχώρησε. Όπως γράφει, το περιστατικό την έκανε να αμφισβητήσει τον επαγγελματισμό της μονάδας και τελικά έφυγε χωρίς να προχωρήσει στη θεραπεία.

Πρόκειται αποκλειστικά για ισχυρισμό ασθενούς σε δημόσια πλατφόρμα αξιολογήσεων. Η συγκεκριμένη δημοσίευση δεν αποτελεί ιατρικό πόρισμα και από μόνη της δεν αποδεικνύει ότι υπήρξε ιατρικό λάθος. Ωστόσο, στην υπόθεση του 53χρονου η συγκεκριμένη μαρτυρία αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον ακριβώς επειδή αφορά μία κλινική όπου πραγματοποιούνται εκτεταμένες οδοντιατρικές επεμβάσεις υπό καταστολή ή γενική αναισθησία.

Τα 12 εμφυτεύματα και η δημόσια αντιπαράθεση με ασθενή

Μια δεύτερη περίπτωση παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, επειδή αυτή τη φορά δεν υπάρχει μόνο η εκδοχή της ασθενούς, αλλά και λεπτομερής δημόσια απάντηση της ίδιας της κλινικής.

Γερμανίδα ασθενής, η οποία δημοσίευσε αρνητική αξιολόγηση στις 25 Μαρτίου 2026, αναφέρει ότι επισκέφθηκε την κλινική δύο φορές, τον Οκτώβριο του 2025 και τον Μάρτιο του 2026.

Σύμφωνα με την ίδια, η αρχική οικονομική προσφορά ήταν 6.100 ευρώ, αργότερα αυξήθηκε στα 8.800 ευρώ, ενώ όταν έφθασε στην Αττάλεια υποστηρίζει ότι το ποσό έφθασε στα 10.345 ευρώ. Στην ίδια αξιολόγηση αναφέρει και νέα οικονομική διαφωνία προς το τέλος της θεραπείας.

Η κλινική έδωσε τη δική της εκδοχή.

Στη δημόσια απάντησή της υποστήριξε ότι το αρχικό σχέδιο ήταν προκαταρκτικό και ότι, μετά την κλινική εξέταση στην Τουρκία, κρίθηκαν αναγκαίες πρόσθετες ιατρικές πράξεις. Μεταξύ αυτών ανέφερε καταστολή, οστικό μόσχευμα και ανοικτή ανύψωση ιγμορείου, υποστηρίζοντας ότι οι αλλαγές εξηγήθηκαν στην ασθενή και έγιναν με τη συγκατάθεσή της.

Υπάρχει όμως ένα ακόμη στοιχείο με ιδιαίτερη σημασία.

Στην ίδια απάντηση, η κλινική επιβεβαιώνει ότι στη συγκεκριμένη ασθενή πραγματοποιήθηκε πλήρης αποκατάσταση τύπου All-on-Six με συνολικά 12 εμφυτεύματα, έξι στην άνω και έξι στην κάτω γνάθο, και 24 στεφάνες ζιρκονίου.

Καταγγελία για εμφυτεύματα

Σε άλλη αρνητική αξιολόγηση, ασθενής από τη Γαλλία υποστήριξε ότι είχε υποβληθεί σε θεραπεία τύπου All-on-Six στην κάτω γνάθο και ότι στη συνέχεια αντιμετώπισε πρόβλημα στη σύγκλειση.

Κατά τον ίδιο, ο τρόπος με τον οποίο ήρθαν σε επαφή τα νέα κάτω δόντια με την ήδη υπάρχουσα προσθετική αποκατάσταση της άνω γνάθου δημιούργησε προβλήματα. Στην αξιολόγησή του κατηγορεί επίσης την κλινική ότι επιχείρησε να αυξήσει το κόστος σε σχέση με την αρχική προσφορά.

Και αυτή η περίπτωση αποτελεί προσωπική καταγγελία ασθενούς και όχι ανεξάρτητα επιβεβαιωμένη ιατρική κρίση.

Ωστόσο, μαζί με τις υπόλοιπες αρνητικές αξιολογήσεις, δημιουργεί μια σειρά ερωτημάτων γύρω από το τι συμβαίνει όταν ένας ασθενής ταξιδεύει στο εξωτερικό για μια μεγάλης έκτασης οδοντιατρική αποκατάσταση και το τελικό σχέδιο θεραπείας διαφοροποιείται μετά την άφιξή του.

Οι καταγγελίες για αλλαγές στις τιμές

Ένα ακόμη θέμα που εμφανίζεται σε περισσότερες από μία αρνητικές κριτικές είναι η απόσταση ανάμεσα στην αρχική οικονομική εκτίμηση και στο τελικό κόστος μετά την κλινική εξέταση.

Ασθενείς υποστηρίζουν ότι οι τιμές που είχαν συζητηθεί πριν ταξιδέψουν στην Τουρκία διαφοροποιήθηκαν όταν έφθασαν στην κλινική.

Από την πλευρά της, η κλινική έχει υποστηρίξει δημόσια τουλάχιστον σε μία τέτοια περίπτωση ότι η αλλαγή του κόστους προέκυψε επειδή η εξέταση επί τόπου αποκάλυψε την ανάγκη για επιπλέον πράξεις που δεν μπορούσαν να προσδιοριστούν πλήρως από την προκαταρκτική αξιολόγηση.

Αυτό είναι ένα κρίσιμο σημείο στον οδοντιατρικό τουρισμό: πολλές προσφορές καταρτίζονται εξ αποστάσεως, με φωτογραφίες ή ακτινογραφίες, ενώ το τελικό θεραπευτικό πλάνο μπορεί να αλλάξει μετά τη φυσική εξέταση.

Το αν οι αλλαγές σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση ήταν ιατρικά απαραίτητες δεν μπορεί να κριθεί από μία διαδικτυακή αξιολόγηση.

Άλλη καταγγελία για προκαταβολή και διακοπή επικοινωνίας

Τον Απρίλιο του 2026, ασθενής από την Ιρλανδία δημοσίευσε επίσης αρνητική αξιολόγηση, υποστηρίζοντας ότι είχε καταβάλει προκαταβολή 150 ευρώ σε ενημερωτική συνάντηση της κλινικής στο Cork.

Όπως ισχυρίστηκε, στη συνέχεια υπήρξε σοβαρό πρόβλημα επικοινωνίας και δεν έλαβε εγκαίρως το σχέδιο θεραπείας που περίμενε. Ανέφερε ακόμη διαφωνία για την επιστροφή της προκαταβολής και έθεσε ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των προσωπικών του στοιχείων.

Η κλινική αμφισβήτησε την περιγραφή του για την επικοινωνία.

Η συγκεκριμένη περίπτωση δεν αφορά ιατρικό αποτέλεσμα, αλλά φωτίζει μία άλλη πλευρά του οδοντιατρικού τουρισμού: τον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται οι προκαταρκτικές συναντήσεις και η προσέλκυση ασθενών από ευρωπαϊκές χώρες πριν από το ταξίδι στην Τουρκία.

Η άλλη πλευρά: Η μεγάλη πλειονότητα των αξιολογήσεων είναι θετική

Η εικόνα θα ήταν ελλιπής αν παρουσιάζονταν μόνο οι αρνητικές καταγγελίες. Η κλινική έχει συνολικά πολύ υψηλή βαθμολογία στις μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες.

Στο Trustpilot εμφανίζεται με βαθμολογία περίπου 4,7 στα 5, με περίπου 93% των αξιολογήσεων να είναι πέντε αστέρων και περίπου 5% να είναι ενός αστεριού. Η πλατφόρμα επισημαίνει ότι οι αξιολογήσεις εκφράζουν τις απόψεις των χρηστών και όχι της ίδιας της Trustpilot.

Υπάρχουν μάλιστα πρόσφατες θετικές αξιολογήσεις ασθενών που περιγράφουν εκτεταμένες θεραπείες με εμφυτεύματα και δηλώνουν απόλυτα ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα. Σε αξιολόγηση του Ιουλίου 2026, για παράδειγμα, ασθενής αναφέρει ότι έχει τοποθετήσει συνολικά 12 εμφυτεύματα χωρίς να αντιμετωπίζει προβλήματα.

Και στο Wupdoc, όπου καταγράφεται η σοβαρή καταγγελία για την αναισθησία, η συνολική βαθμολογία της κλινικής είναι 4,6 στα 5 από 22 αξιολογήσεις.

Με άλλα λόγια, οι σοβαρές αρνητικές καταγγελίες αποτελούν μειοψηφία μέσα σε έναν μεγάλο αριθμό θετικών εμπειριών. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να αγνοηθούν.

Η κλινική παραμένει στον επίσημο κατάλογο των υγειονομικών Αρχών

Η συγκεκριμένη οδοντιατρική μονάδα εξακολουθεί να εμφανίζεται στον επίσημο κατάλογο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Υγείας της Αττάλειας, με καταχωρισμένα στοιχεία επικοινωνίας και διεύθυνση λειτουργίας.

Η παρουσία της στον επίσημο κατάλογο δεν αποτελεί, φυσικά, πιστοποίηση ότι δεν έχει υπάρξει ποτέ επιπλοκή ή παράπονο ασθενούς. Δείχνει όμως ότι πρόκειται για υφιστάμενη και καταχωρισμένη μονάδα υγείας και όχι για κάποια μη αναγνωρισμένη εγκατάσταση.