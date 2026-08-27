Το νέο πλαίσιο που εισηγούμαστε προς ψήφιση, έχει οφέλη για όλους. Οφέλη πρωτίστως για τους ασφαλισμένους, οφέλη για τις επιχειρήσεις, οφέλη για την εθνική οικονομία, υπογράμμισε η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, αναφερόμενη στο νομοσχέδιο για την Επαγγελματική Ασφάλιση και τη συμπληρωματική συνταξιοδοτική αποταμίευση.

Το νομοσχέδιο περιέχει ρυθμίσεις που αφορούν τον δεύτερο πυλώνα κοινωνικής ασφάλισης, δηλαδή την επαγγελματική ασφάλιση. Ο πρώτος πυλώνας κοινωνικής ασφάλισης αφορά στη δημόσια, καθολική, υποχρεωτική κύρια και επικουρική ασφάλιση. Ο δεύτερος πυλώνας αφορά στα επαγγελματικά ταμεία, καθώς και σε κάθε σχήμα επαγγελματικής συλλογικής ασφάλισης με προαιρετικό χαρακτήρα, και ο τρίτος πυλώνας αποτελείται από ιδιωτικές μορφές προστασίας και συνδέεται με συνταξιοδοτικά και αποταμιευτικά ασφαλιστικά προϊόντα.

«Για τους ασφαλισμένους, το νέο πλαίσιο έρχεται να ενισχύσει, να συμπληρώσει το συνταξιοδοτικό εισόδημα, να διευκολύνει την πρόσβαση σε συμπληρωματική συνταξιοδοτική προστασία», είπε η Νίκη Κεραμέως και πρόσθεσε: «Προστατεύει και δίνει τη δυνατότητα φορητότητας κατοχυρωμένων δικαιωμάτων. Προστατεύει ελεύθερους επαγγελματίες, παρέχει περισσότερη διαφάνεια και καλύτερη ενημέρωση για την πορεία της επένδυσης και δίνει τη δυνατότητα πρόσθετων παροχών. Για τις επιχειρήσεις, σε μία εποχή που η μεγάλη πρόκληση είναι να βρίσκουν και να διατηρούν ανθρώπινο δυναμικό, η νομοθετική αυτή ρύθμιση δίνει ένα πρόσθετο κίνητρο προσέλκυσης και διατήρησης εργαζομένων, παρέχει δυνατότητα εργοδοτικής παροχής μέσω συλλογικής σύμβασης εργασίας, ενισχύει την εταιρική ταυτότητα και την εταιρική κοινωνική ευθύνη, δίνει τη δυνατότητα η ίδια η επιχείρηση να διαχειρίζεται επενδυτικά κεφάλαια και κεφαλαιακή επενδυτική ενίσχυση και καθιστά πιο λειτουργικό το πλαίσιο, για μικρότερες επιχειρήσεις οι οποίες μέχρι σήμερα είχαν δυσκολία πρόσβασης στην επαγγελματική ασφάλιση. Για την εθνική οικονομία, σωρεύει επενδυτικά κεφάλαια, διοχετεύει τη ρευστότητα στην οικονομία και αποτρέπει φυγή κεφαλαίων, ενισχύει τη μακροπρόθεσμη αποταμίευση των νοικοκυριών, δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας στο χρηματοοικονομικό κλάδο και αξιοποιεί την επαγγελματική ασφάλιση ως εργαλείο μακροπρόθεσμης αποταμίευσης, επένδυσης και ενίσχυσης της συνταξιοδοτικής επάρκειας».

Η υπουργός αναφέρθηκε στον κρίσιμο ρόλο της εποπτικής αρχής, της ΤτΕ δηλαδή, που διαδραματίζει και θα διαδραματίσει, όπως τόνισε, πάρα πολύ κρίσιμο ρόλο. Το δε νομοσχέδιο που ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή έχει ετοιμαστεί, από κοινού με την ΤτΕ, αντλώντας από την εμπειρία των πρώτων ετών εφαρμογής του νόμου και την εμπειρία από τον ενάμιση χρόνο άσκησης του εποπτικού της ρόλου.

Η κυβέρνηση ενισχύει και διευρύνει τον δεύτερο πυλώνα της κοινωνικής ασφάλισης, είπε η εισηγήτρια της Νέας Δημοκρατίας Τζίνα Οικονόμου. «Με το νομοσχέδιο ενισχύεται ένας καθαρά κοινωνικός θεσμός που υπάρχει στη χώρα μας εδώ και πάνω από είκοσι χρόνια, εκείνον των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης, των λεγόμενων ΤΕΑ, που ιδρύονται από κοινωνικούς εταίρους και λειτουργούν προς όφελος των εργαζομένων. Πρόκειται για έναν πολύ σημαντικό κοινωνικό θεσμό ο οποίος σήμερα στην Ελλάδα αντιστοιχεί σε είκοσι οκτώ ταμεία. Μιλάμε δηλαδή για μία υπαρκτή πραγματικότητα στον χώρο της κοινωνικής ασφάλισης, τον λεγόμενο δεύτερο πυλώνα, τον οποίο η κυβέρνηση έρχεται σήμερα να ενισχύσει και να διευρύνει», είπε η εισηγήτρια της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει καμία υποχρεωτικότητα γιατί «η επαγγελματική ασφάλιση, ως κοινωνικός θεσμός, στηρίζεται στη συνεργασία και στην πρωτοβουλία των ίδιων των κοινωνικών εταίρων, όχι στον καταναγκασμό εκ μέρους της Πολιτείας. Πρόκειται δηλαδή για ένα εργαλείο πρόσθετης ασφάλισης των εργαζομένων, πέραν δηλαδή της υπάρχουσας υποχρεωτικής κύριας και επικουρικής, που έρχεται προαιρετικά να προσφέρει νέες ασφαλιστικές επιλογές σε εκατομμύρια ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους με επιπλέον παροχές σύνταξης και υγείας για τους ίδιο.υς και τις οικογένειές τους».