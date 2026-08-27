Κριτική στην κυβέρνηση για τις εξαγγελίες για ζητήματα που αφορούν την Παιδεία ασκεί η ΕΛΑΣ, κάνοντας λόγο για «διαστρέβλωση της πραγματικότητας».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του τομέα Παιδείας του κόμματος, σε συνέχεια του υπουργικού συμβουλίου της 24ης Αυγούστου, ανακοινώθηκε «ευθαρσώς ότι η σχολική χρονιά θα ξεκινήσει με 15.000 κενά με την πρόσληψη 30.000 αναπληρωτών από τη στιγμή που η ίδια η κυβέρνηση έχει αναγνωρίσει την ανάγκη 45.000 πιστώσεων, τις οποίες έχει ανακοινώσει ότι έχει διασφαλίσει».

Παράλληλα, η ΕΛΑΣ υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση παρουσίασε ξανά μέτρα που είναι ήδη γνωστά, όπως το «πολλαπλό βιβλίο», το οποίο χαρακτηρίζει «αμαρτωλό» λόγω καταγγελιών για αθέμιτο ανταγωνισμό και δικαστικών προσφυγών. Αναφέρεται επίσης στην ψηφιακή πλατφόρμα EduPlan.AI και στους 5.259 μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών, υποστηρίζοντας ότι, παρά τις προσλήψεις, οι αναπληρωτές εξακολουθούν να αποτελούν περίπου το 30% του εκπαιδευτικού προσωπικού και να καλύπτουν πάγιες ανάγκες.

Επιπλέον, κατηγορεί την υπουργό Παιδείας για «”ψεκάστε-σκουπίστε-τελειώσατε” παρεμβάσεις» στο θέμα της επαναδειοδότησης των Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης. Όπως σημειώνει η ΕΛΑΣ, πρόκειται για «άλλο ένα ύψιστης σημασίας θεσμικό ατόπημα της κυβέρνησης που προτρέχει των δικαστικών αποφάσεων και διαβάλλει με τις ενέργειές της την ανεξαρτησία της κρίσης αξιολόγησης της ανεξάρτητης κατά τα άλλα αρχής».

Τέλος, η ΕΛΑΣ καλεί την υπουργό Παιδείας «να αποσύρει άμεσα τις υπουργικές Αποφάσεις για τις εκδρομές και εκπαιδευτικές επισκέψεις γιατί η δυσχέρεια υλοποίησης αυτών υποβαθμίζει την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου και τη σχολική ζωή», σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.