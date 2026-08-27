Ισχυρή ανάπτυξη κατέγραψε η Allwyn στο δεύτερο τρίμηνο του 2026, με τα καθαρά έσοδα να διαμορφώνονται στα 1,246 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 27% σε ετήσια βάση, και το προσαρμοσμένο EBITDA να φτάνει τα 458 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 29%.

Η επίδοση του ομίλου υποστηρίχθηκε από τη δυναμική των δραστηριοτήτων στην Ηπειρωτική Ευρώπη, την ανάπτυξη του ψηφιακού καναλιού και τη συνεισφορά της PrizePicks, η οποία ενοποιείται στα οικονομικά μεγέθη από τις 16 Ιανουαρίου 2026.

Εξαιρουμένων της επίδρασης από την υψηλότερη φορολογία των τυχερών παιχνιδιών στην Αυστρία και της εξαγοράς της PrizePicks, τα καθαρά έσοδα αυξήθηκαν κατά 5% σε ετήσια βάση. Αντίστοιχα, το προσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε κατά 9%. Το περιθώριο προσαρμοσμένου EBITDA διαμορφώθηκε στο 36,8%, από 36,3% την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ενώ το λειτουργικό EBITDA αυξήθηκε κατά 23%, στα 361 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, τα προσαρμοσμένα κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε 239 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 35%, ενώ τα προσαρμοσμένα κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της εταιρείας έφτασαν τα 188 εκατ. ευρώ, έναντι 96 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα.

Ισχυρή ανάπτυξη στο online

Το ψηφιακό κανάλι αποτέλεσε έναν από τους βασικούς μοχλούς ανάπτυξης στο τρίμηνο. Τα συνολικά καθαρά έσοδα από διαδικτυακά παιχνίδια ανήλθαν σε 596 εκατ. ευρώ, από 330 εκατ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 81%.

Το μερίδιο των διαδικτυακών παιχνιδιών στα καθαρά έσοδα από παιχνίδια αυξήθηκε στο 52%, από 37% ένα χρόνο νωρίτερα.

Σε επίπεδο προϊόντων, τα καθαρά έσοδα από το διαδικτυακό καζίνο (iGaming) αυξήθηκαν κατά 24%, στα 147 εκατ. ευρώ, ενώ ο αθλητικός στοιχηματισμός ενισχύθηκε κατά 12%, στα 145 εκατ. ευρώ, έχοντας επωφεληθεί και από τη δραστηριότητα που συνδέεται με το Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA 2026.

Αντίθετα, τα καθαρά έσοδα από αριθμολαχεία υποχώρησαν κατά 2%, στα 498 εκατ. ευρώ, καθώς η αντίστοιχη περίοδος του 2025 είχε ενισχυθεί από ευνοϊκές σειρές τζακποτ σε διάφορες αγορές.

Η εικόνα στις βασικές αγορές

Στην Ηπειρωτική Ευρώπη, τα καθαρά έσοδα αυξήθηκαν κατά 4%, στα 731 εκατ. ευρώ. Εξαιρουμένης της επίδρασης της υψηλότερης φορολογίας τυχερών παιχνιδιών στην Αυστρία, η αύξηση διαμορφώθηκε στο 6%. Το προσαρμοσμένο EBITDA της περιοχής υποχώρησε κατά 3%, στα 293 εκατ. ευρώ.

Στη Βόρεια Αμερική, τα καθαρά έσοδα διαμορφώθηκαν στα 294 εκατ. ευρώ, με τη PrizePicks να αποτελεί βασικό μέρος των δραστηριοτήτων της περιοχής. Σε αυτόνομη βάση, τα καθαρά έσοδα της PrizePicks αυξήθηκαν κατά 3% σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες.

Η εταιρεία αύξησε τις επενδύσεις μάρκετινγκ της PrizePicks κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τη συνολική σχετική δαπάνη στη Βόρεια Αμερική να είναι κατά 25 εκατ. ευρώ υψηλότερη σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο. Σύμφωνα με την Allwyn, η κίνηση αυτή οδήγησε σε αριθμό-ρεκόρ νέων παικτών στο δεύτερο τρίμηνο, ενώ η βάση ενεργών παικτών τον Ιούνιο ήταν αυξημένη κατά 18% σε ετήσια βάση.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα καθαρά έσοδα ανήλθαν σε 236 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 2% σε δημοσιευμένη βάση. Το προσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε στα 23 εκατ. ευρώ, από 6 εκατ. ευρώ, μετά την ολοκλήρωση του τεχνολογικού μετασχηματισμού της Εθνικής Λοταρίας.

Η Betano, η οποία λογιστικοποιείται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, κατέγραψε συνολικά έσοδα 972 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 26%, και λειτουργικό EBITDA 257 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 24%. Το μερίδιο της Allwyn στα καθαρά κέρδη της Betano ανήλθε σε 61 εκατ. ευρώ.

Ελεύθερες ταμειακές ροές 398 εκατ. ευρώ

Σημαντική ήταν και η ενίσχυση των ελεύθερων ταμειακών ροών, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 398 εκατ. ευρώ, έναντι 23 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες υποχώρησαν κατά 39%, στα 38 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της ολοκλήρωσης του τεχνολογικού μετασχηματισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά το πρώτο τρίμηνο.

Ο καθαρός δανεισμός, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων από μισθώσεις, ανερχόταν στα 6,658 δισ. ευρώ στις 30 Ιουνίου 2026, αντιστοιχώντας σε 3,5 φορές το pro forma προσαρμοσμένο EBITDA των τελευταίων δώδεκα μηνών.

Ενδιάμεση διανομή 0,20 ευρώ ανά μετοχή

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Allwyn ανακοίνωσε ενδιάμεση διανομή ύψους 0,20 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2026, στο πλαίσιο της πολιτικής για ελάχιστη ετήσια διανομή 1 ευρώ ανά μετοχή.

Η καταβολή της αναμένεται στις 12 Νοεμβρίου 2026, ενώ θα παρέχεται η δυνατότητα επανεπένδυσης της διανομής σε μετοχές.

Παράλληλα, η εταιρεία έχει ανακοινώσει πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών ύψους έως 150 εκατ. ευρώ. Έως τις 21 Αυγούστου 2026 είχαν επαναγοραστεί 6.538.301 μετοχές, συνολικού τιμήματος 89 εκατ. ευρώ.

Επιβεβαιώνει τις προοπτικές για το 2026

Η Allwyn επαναβεβαίωσε τις οικονομικές της προοπτικές για το σύνολο του 2026, προβλέποντας αύξηση των ενοποιημένων καθαρών εσόδων μεγαλύτερη από 25%, πριν από έκτακτες επιδράσεις περίπου 60 εκατ. ευρώ στην Ηπειρωτική Ευρώπη, καθώς και περιθώριο προσαρμοσμένου EBITDA περίπου 37%.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Allwyn, Robert Chvatal, ανέφερε ότι μετά το θετικό πρώτο τρίμηνο ο όμιλος συνέχισε να καταγράφει ισχυρές επιδόσεις, επισημαίνοντας τη δυναμική στην Ηπειρωτική Ευρώπη, τη συνεισφορά της PrizePicks, την ανάπτυξη του ψηφιακού καναλιού και τη βελτίωση της κερδοφορίας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Κατά το δεύτερο τρίμηνο ολοκληρώθηκαν τα τελευταία στάδια της συνένωσης της Allwyn International με τον ΟΠΑΠ. Η οικονομική ολοκλήρωση της συναλλαγής είχε πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο του 2026, ενώ τον Μάιο η Allwyn AG μετέφερε την έδρα της στην Ελβετία, ολοκληρώνοντας το τελικό βήμα της συναλλαγής. Μετά το τέλος του τριμήνου, ο όμιλος συμφώνησε επίσης να αυξήσει τη συμμετοχή του στη γερμανική Next Lotto στο 64,53%, αποκτώντας ελέγχουσα συμμετοχή, έναντι συνολικού ανταλλάγματος 16 εκατ. ευρώ

Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η Allwyn για το δεύτερο τρίμηνο είναι προκαταρκτικά και μη ελεγμένα.