Η Βάσια Παναγοπούλου αναφέρθηκε στην απώλεια του πατέρα της και στους λόγους που την ώθησαν να ασχοληθεί με την υποκριτική, περιγράφοντας τις αλλαγές που βίωσε κατά την παιδική της ηλικία.

Η μετακόμιση στην Αθήνα και η διαχείριση της απώλειας

Η ίδια εξήγησε πώς η οικογενειακή απώλεια σε ηλικία 10 ετών ανάγκασε την οικογένειά της να αλλάξει περιβάλλον, μετακομίζοντας από τη Μυτιλήνη στην πρωτεύουσα.

«Θα έλεγα πως η παιδική μου ηλικία είχε μπόλικη θλίψη. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Μυτιλήνη, εκεί έζησα μέχρι τα 10 μου χρόνια. Τότε πέθανε ο πατέρας μου και η μητέρα μου πήρε την απόφαση να μας πάει με την αδελφή μου και να έρθουμε στην Αθήνα. Ήταν τεράστια αλλαγή για εμάς. Εκεί που ζούσαμε σε ένα νησί οικογενειακώς, ήρθαμε στην πρωτεύουσα οι τρεις μας.

Εγκατασταθήκαμε στο Καλαμάκι, γιατί εκεί έμενε η αδελφή της μητέρας μου. Η μόνη μου παρηγοριά ήταν που έβλεπα τη θάλασσα, πολύ σημαντικό για εμένα. Αν συνοψίσω εκείνα τα χρόνια, θα έλεγα πως τα σημάδεψε η απουσία του πατέρα μου.», είπε σε συνέντευξή της στο περιοδικό ΟΚ!

Παρά την εισαγωγή της στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, η επιλογή της να αφήσει τις σπουδές για τη δραματική σχολή συνδέθηκε άμεσα με το συναίσθημα της έλλειψης.

«Έχω την αίσθηση, κατόπιν εορτής, ότι έγινα ηθοποιός για αυτόν ακριβώς τον λόγο. Για να καλύψω την απουσία του πατέρα μου. Είχα περάσει στο Πάντειο Πανεπιστήμιο αλλά δεν πήγα ποτέ, γιατί αποφάσισα ότι ήθελα να κάνω κάτι άλλο, να μην αφιερωθώ σε αυτό που αγαπούσα. Αποφάσισα να γίνω ηθοποιός, προς απογοήτευση της μαμάς μου, φυσικά.

Η Δραματική Σχολή Θεοδοσιάδη, όπου πήγα, αλλά και το ότι μπήκα στο επάγγελμα, με βοήθησε πολύ να διαχειριστώ τα συναισθήματα μου. Αλλά αυτό το συναίσθημα της έλλειψης από την απώλεια του πατέρα μου δεν έπαψε ποτέ. Δεν έχω ξεπεράσει αυτή την αίσθηση, είναι ένα κομμάτι μου μέσα που υπάρχει και πονάει. Τον αγαπούσα πολύ, τον θυμάμαι έντονα, έχω την εικόνα του και η απουσία του ήρθε σε μια ηλικία για μένα που δεν μπορούσε να εξηγηθεί με τη λογική.»

Οι πρώτες συνεργασίες στην τηλεόραση

Η είσοδος στον επαγγελματικό χώρο έγινε παράλληλα με τις σπουδές της, καθώς από το πρώτο έτος της σχολής εντάχθηκε σε τηλεοπτικές παραγωγές.

«Από το πρώτο έτος της σχολής ξεκίνησα να εργάζομαι με τον Γιάννη Δαλιανίδη. Είχα την τύχη στα πρώτα μου βήματα να βρεθώ στα δικά του χέρια και να μάθω πολλά πράγματα, πέρα από τα τεχνικά. Έμαθα τι θα πει επαγγελματισμός, να σέβεσαι, να είσαι στην ώρα σου…»

Σχετικά με τον τρόπο εργασίας του σκηνοθέτη και τις πρώτες σειρές στις οποίες συμμετείχε, η ηθοποιός συμπλήρωσε:

«Ήταν απόλυτα απαιτητικός, αλλά και δοτικός και τρυφερός. Όταν δούλευε όμως, δεν υπήρχε περιθώριο. Η πρώτη μας συνεργασία ήταν στη σειρά της ΕΡΤ Τα καθημερινά, με την Ξένια Καλογεροπούλου και τον Γιώργο Κωνσταντίνου, και συνεχίστηκε με Τα λιονταράκια του κυρ Ηλία που ήταν η απόλυτη επιτυχία της εποχής.»