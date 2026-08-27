Μετά τη λαμπερή πρεμιέρα του «Practical Magic 2» στο Λονδίνο, η Νικόλ Κίντμαν και η Σάντρα Μπούλοκ άφησαν για λίγο τα φώτα του κόκκινου χαλιού και συνέχισαν τη βραδιά τους σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο της βρετανικής πρωτεύουσας. Οι δύο ηθοποιοί, που επιστρέφουν ως «αδελφές Όουενς» σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά την πρώτη ταινία, διασκέδασαν μαζί με τους συμπρωταγωνιστές τους, σε ένα reunion γεμάτο λάμψη και νοσταλγία.

Οι δύο σταρ εντυπωσίασαν στην παγκόσμια πρεμιέρα στην πλατεία Leicester Square, επιλέγοντας εντελώς διαφορετικές εμφανίσεις. Η Νικόλ Κίντμαν φόρεσε μια custom δημιουργία Chanel σε ασημί απόχρωση, με αλυσίδες και πέρλες να δημιουργούν εντυπωσιακό εφέ, ενώ η Σάντρα Μπούλοκ επέλεξε ένα στράπλες φόρεμα Givenchy με λεοπάρ μοτίβο.

Η βραδιά είχε έντονο οικογενειακό χαρακτήρα, καθώς το «παρών» έδωσαν και η Μάισι Γουίλιαμς και η Τζόι Κινγκ, οι οποίες υποδύονται τις κόρες της Σάντρα Μπούλοκ στη νέα ταινία. Η 27χρονη Τζόι Κινγκ εμφανίστηκε με την εντυπωσιακή διάφανη custom δημιουργία του οίκου Miu Miu που είχε φορέσει και στην πρεμιέρα, ενώ είχε πλέον και τα μαλλιά της βαμμένα κόκκινα. Η 29χρονη Μάισι Γουίλιαμς επέλεξε ένα κόκκινο φόρεμα σε στιλ κορσέ, το οποίο ανέδειξε τα τατουάζ της και φέρεται να ήταν εμπνευσμένο από εμφάνιση της Μπούλοκ στην πρεμιέρα της ταινίας «Forces of Nature» το 1999.

Στη γιορτή συμμετείχαν επίσης δύο πρόσωπα που συνδέθηκαν από την πρώτη ταινία με την οικογένεια Όουενς. Η Στόκαρντ Τσάνινγκ και η Ντάιαν Γουίστ, που επιστρέφουν στους ρόλους των εκκεντρικών θείων Φράνσις και Μπρίτζετ, βρέθηκαν επίσης στο πάρτι. Η 82χρονη Τσάνινγκ εμφανίστηκε με ένα κομψό σκούρο μπλε κοστούμι, ενώ η 78χρονη Γουίστ επέλεξε ένα μαύρο, αέρινο φόρεμα.

Το «Practical Magic 2» φέρνει ξανά μαζί τις Κίντμαν, Μπούλοκ, Τσάνινγκ και Γουίστ ως μέλη της οικογένειας Όουενς. Η Κίντμαν επιστρέφει στον ρόλο της Σάλι και η Μπούλοκ σε εκείνον της Τζίλιαν, των δύο αδελφών που προέρχονται από μια μακρά γενιά μαγισσών και προσπαθούν να ζήσουν μια φυσιολογική ζωή, παρά την οικογενειακή κατάρα.

Tρεις δεκαετίες μετά

Η ιστορία της νέας ταινίας εκτυλίσσεται 25 χρόνια μετά τα γεγονότα της πρώτης και βασίζεται στο μυθιστόρημα της Άλις Χόφμαν «The Book of Magic», που κυκλοφόρησε το 2021.

Στη νέα ταινία, οι γυναίκες της οικογένειας Όουενς καλούνται για ακόμα μία φορά να ενώσουν τις δυνάμεις τους, ταξιδεύοντας από τη Μασαχουσέτη στο Ηνωμένο Βασίλειο, προκειμένου να αντιμετωπίσουν την πηγή της μαγείας τους και να προστατεύσουν την επόμενη γενιά της οικογένειας.

Η επιστροφή των δύο πρωταγωνιστριών έχει ήδη δημιουργήσει έντονη νοσταλγία στους θαυμαστές της πρώτης ταινίας. Μάλιστα, νωρίτερα μέσα στον μήνα, Κίντμαν και Μπούλοκ είχαν κάνει μια αναπάντεχη εμφάνιση σε προβολή του «Practical Magic» του 1998 στο Hollywood Forever Cemetery στο Λος Άντζελες, προκαλώντας ενθουσιασμό στο κοινό, σύμφωνα με την Daily Mail.

Η πρώτη ταινία μπορεί να μην είχε εντυπωσιακή πορεία στο box office, καθώς απέφερε περίπου 68,3 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως έναντι προϋπολογισμού 75 εκατομμυρίων, ωστόσο με τα χρόνια απέκτησε τη δική της ξεχωριστή θέση.

Το «Practical Magic 2» αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 11 Σεπτεμβρίου.