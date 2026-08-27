Ψάχνει το… κερασάκι

Μεγάλη βραδιά για την ΑΕΚ η χθεσινή και πλέον τίποτα δεν αποκλείεται και στα μεταγραφικά. Ήδη έχουν εξασφαλιστεί περισσότερα από 20 εκατ. ευρώ από το Champions League και ο Ηλιόπουλος δεν πρόκειται να πει «όχι» στους Ριμπάλτα – Νίκολιτς, αν αποφασίσουν να προχωρήσουν σε απόκτηση ενός παίκτη ακόμη. Ή και δύο. Δεν είναι δεδομένο, ο Νίκολιτς είπε πως θα γίνει κίνηση μόνο αν προκύψει κάποια ευκαιρία, ο Ριμπάλτα πάντως… σκανάρει όλη την αγορά ξανά, με την προθεσμία για την κατάθεση της ευρωπαϊκής λίστας να λήγει στις 3 Σεπτεμβρίου. Μέχρι τότε δεν θα πρέπει να αποκλειστεί το ενδεχόμενο κάποιας μεταγραφικής έκπληξης σαν… κερασάκι στην κιτρινόμαυρη τούρτα.

Έρχεται… κύμα μεταγραφών

Μεταγραφές θα κάνει σίγουρα ο Παναθηναϊκός και ο πληθυντικός δεν είναι τυχαίος. Οι πράσινοι ψάχνουν ακόμη ένα χαφ και το όνομα του Ουναΐ παίζει ξανά στο ρεπορτάζ τα τελευταία 24ωρα, άνθρωποι που είναι κοντά στη διοίκηση της ΠΑΕ πάντως υποστηρίζουν ότι μπορεί να έχουμε πολλές εκπλήξεις μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περιόδου. Μπορεί να ξεπεραστούν οι 11 μεταγραφές που είχε πει ο Μπενίτεθ ότι χρειάζεται η ομάδα και είχαν πάει να τον βγάλουν τρελό, άμπαλο και επικίνδυνο. Και οι μεταγραφές που είναι να γίνουν δεν εξαρτώνται από το αν ο Παναθηναϊκός θα είναι ή όχι στη League Phase του Conference League. Ο στόχος είναι το πρωτάθλημα.

Στη Μπαρτσελόνα πάντως έκανε

Εντύπωση προκάλεσε η ανακοίνωση της Μπαρτσελόνα για την απόκτηση του Λιβάκοβιτς. Ο Κροάτης τερματοφύλακας απασχολούσε τον Ολυμπιακό, το θέμα όμως δεν προχώρησε επειδή τον «έκοψε» ο Μεντιλίμπαρ. Το είχε πει τον Ιούλιο ο ίδιος ο Καραπαπάς, αντιπρόεδρος της ΠΑΕ, πως ο Ισπανός προπονητής έκρινε πως ο Λιβάκοβιτς δεν κάνει για τον Ολυμπιακό. Και αφού ο προπονητής έκρινε πως δεν κάνει, η διοίκηση δεν μπορούσε παρά να αποδεχθεί την εισήγησή του. Προκαλεί εντύπωση επομένως το γεγονός πως ο Κροάτης δεν έκανε για τον Μεντιλίμπαρ, έκανε όμως για τη Μπαρτσελόνα, η οποία επισημοποίησε την απόκτησή του. Ποια από τις δύο πλευρές να έκανε λάθος άραγε;

Καμία έκπληξη

Με ξένους διαιτητές, όπως αναμενόταν, θα γίνουν τα ντέρμπι της Super League στον πρώτο γύρο. Και ο λόγος είναι προφανής: Δεν υπήρξε ομοφωνία των Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ. Μόνο αν συμφωνούσαν και οι τέσσερις για τους Έλληνες διαιτητές θα είχαμε αλλαγή δεδομένων. Εξαρχής όμως ήταν δεδομένο ότι δεν θα συμφωνούσαν όλοι, οπότε συνεχίζουμε κανονικά με ξένους για τον πρώτο γύρο και βλέπουμε… Πρόκειται πάντως για ένα θέμα που κακώς τέθηκε εξαρχής, αφενός γιατί οι Έλληνες διαιτητές δεν έχουν κάνει βήματα προόδου, αφετέρου επειδή το ήξεραν όλοι ότι δεν θα συμφωνούσαν ομόφωνα οι τέσσερις μεγάλοι. Η ΕΠΟ όμως έκανε ότι δεν το ήξερε αυτό.

Θα τα βρουν με τη Ντουμπάι

Εξελίξεις θα έχουμε το επόμενο διάστημα με το θέμα του Γουόκαπ στον Ολυμπιακό. Οι δύο πλευρές δείχνουν διατεθειμένες να το τραβήξουν στα άκρα, αν δεν το έχουν ήδη κάνει, άνθρωποι που ξέρουν πρόσωπα και καταστάσεις στο μπάσκετ πάντως υποστηρίζουν πως τελικά δεν θα γίνει… χαμός. Αντιθέτως, ισχυρίζονται ότι το θέμα θα τελειώσει με συμφωνία των ερυθρόλευκων με τη Ντουμπάι για τον διεθνή γκαρντ, ο οποίος έχει απογοητεύσει τους πάντες στην ομάδα και πάνω από όλους τον άνθρωπο που τον πίστεψε όσο κανείς, τον Μπαρτζώκα. Επειδή πάντως πολλά έχουν γραφτεί για αυτό το θέμα, ας μη βάζει κανείς το χέρι του στη φωτιά για τίποτα.