Ο Βασίλης Σπανούλης ανακοίνωσε τη 12άδα της Εθνικής Ελλάδας μπάσκετ για τον κρίσιμο αγώνα με την Ουκρανία στη Ρίγα, στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Ο αγώνας της Παρασκευής (28/8) είναι σαν… τελικός για την Εθνική ομάδα καθώς η νίκη αποτελεί μονόδρομο και ο ομοσπονδιακός τεχνικός δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Δημήτρη Φλιώνη που δεν ξεπέρασε τον τραυματισμό του, ενώ νοκ άουτ τέθηκε και ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος.

Όπως και να έχει, όποιοι κι αν απουσιάζουν, ο στόχος δεν αλλάζει για την Ελλάδα και είναι μόνο η νίκη, με τον Σπανούλη να αφήνει εκτός αποστολής τούς Δημήτρη Μωραΐτη και Νίκο Περσίδη.

Στη 12άδα της Εθνικής ομάδας για τον αγώνα με την Ουκρανία είναι οι Κώστας Παπανικολάου, Νικ Καλάθης, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Ντίνος Μήτογλου, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Κώστας Αντετοκούνμπο, Βασίλης Τολιόπουλος, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Νάσος Μπαζίνας, Όμηρος Νετζήπογλου και Αντώνης Καραγιαννίδης.