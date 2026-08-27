Τρεις ελληνικές ομάδες θα συνεχίσουν την ευρωπαϊκή τους πορεία στις League Phase του Europa League και του Conference League, με τον ΟΦΗ, τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να ετοιμάζονται πλέον για το επόμενο κομμάτι των διοργανώσεων της UEFA.

Ο ΟΦΗ ολοκλήρωσε με τον καλύτερο τρόπο τις υποχρεώσεις του στα Play Offs του Europa League, καθώς επικράτησε της ΤΣΣΚΑ Σόφιας και στις δύο μεταξύ τους αναμετρήσεις και εξασφάλισε την παρουσία του στη League Phase.

Οι Κρητικοί δεν θα είναι οι μοναδικοί εκπρόσωποι της Ελλάδας στη δεύτερη τη τάξει ευρωπαϊκή διοργάνωση. Στο Europa League θα συνεχίσει και ο Ολυμπιακός, ο οποίος βρέθηκε εκεί μετά τον αποκλεισμό του από τη Ναϊμέγκεν.

ΟΦΗ και Ολυμπιακός θα δώσουν από οκτώ αναμετρήσεις στη League Phase, με στόχο να εξασφαλίσουν τη συνέχεια της ευρωπαϊκής τους διαδρομής και μετά τον Ιανουάριο.

Με βάση το σύστημα διεξαγωγής, οι οκτώ ομάδες που θα καταλάβουν τις πρώτες θέσεις της ενιαίας βαθμολογίας θα πάρουν απευθείας το εισιτήριο για τη φάση των «16». Αντίθετα, όσες βρεθούν από την 9η έως και την 24η θέση θα χρειαστεί να περάσουν από τα Play Offs προκειμένου να συνεχίσουν στη διοργάνωση.

Η δράση στη League Phase του Europa League αρχίζει στις 16 και 17 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ η όγδοη και τελευταία αγωνιστική είναι προγραμματισμένη για τις 28 Ιανουαρίου 2027. Το αναλυτικό πρόγραμμα των δύο ελληνικών ομάδων αναμένεται να οριστικοποιηθεί μετά την κλήρωση.

Οι κληρώσεις για τη League Phase του Europa League και του Conference League θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 28 Αυγούστου στο Μονακό, με τη διαδικασία να αρχίζει στις 14:00 ώρα Ελλάδας. Εκεί Ολυμπιακός και ΟΦΗ θα μάθουν τους αντιπάλους τους στο Europa League, ενώ ο Παναθηναϊκός θα μάθει τις ομάδες που θα αντιμετωπίσει στο Conference League.

Οι ημερομηνίες της League Phase του Europa League

1η αγωνιστική: 16-17 Σεπτεμβρίου 2026

2η αγωνιστική: 15 Οκτωβρίου 2026

3η αγωνιστική: 22 Οκτωβρίου 2026

4η αγωνιστική: 5 Νοεμβρίου 2026

5η αγωνιστική: 26 Νοεμβρίου 2026

6η αγωνιστική: 10 Δεκεμβρίου 2026

7η αγωνιστική: 21 Ιανουαρίου 2027

8η αγωνιστική: 28 Ιανουαρίου 2027

Στο Conference League συνεχίζει ο Παναθηναϊκός

Ευρωπαϊκή συνέχεια εξασφάλισε και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θα συμμετάσχει στη League Phase του Conference League. Οι «πράσινοι» πήραν την πρόκριση έπειτα από τη νίκη με 2-1 επί της Χράντετς Κράλοβε στην παράταση και στρέφουν πλέον την προσοχή τους στην κλήρωση, από την οποία θα προκύψουν οι έξι αντίπαλοί τους.

Η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ θα έχει μικρότερο πρόγραμμα σε σχέση με ΟΦΗ και Ολυμπιακό, καθώς στη League Phase του Conference League κάθε σύλλογος δίνει έξι και όχι οκτώ παιχνίδια.

Η ευρωπαϊκή διαδρομή του Παναθηναϊκού στη συγκεκριμένη φάση θα ξεκινήσει στις 15 Οκτωβρίου, ενώ θα ολοκληρωθεί στις 17 Δεκεμβρίου.

Το πρόγραμμα της League Phase του Conference League

1η αγωνιστική: 15 Οκτωβρίου 2026

2η αγωνιστική: 22 Οκτωβρίου 2026

3η αγωνιστική: 5 Νοεμβρίου 2026

4η αγωνιστική: 26 Νοεμβρίου 2026

5η αγωνιστική: 10 Δεκεμβρίου 2026

6η αγωνιστική: 17 Δεκεμβρίου 2026

Έτσι, το ελληνικό ποδόσφαιρο θα έχει τρεις εκπροσώπους στις δύο διοργανώσεις, με ΟΦΗ και Ολυμπιακό στο Europa League και τον Παναθηναϊκό στο Conference League.