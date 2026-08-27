Η τροπική καταιγίδα Ντόλι σχηματίστηκε την Πέμπτη στον Ατλαντικό Ωκεανό, αποτελώντας το τέταρτο ονομασμένο σύστημα της φετινής περιόδου των τυφώνων, μετά τις τροπικές καταιγίδες Άρθουρ, Μπέρθα και Κριστόμπαλ.

Η ονομασία της καταιγίδας συμπίπτει χρονικά με τον πρόσφατο θάνατο της διάσημης τραγουδίστριας της κάντρι Ντόλι Πάρτον, ωστόσο δεν υπάρχει καμία σύνδεση μεταξύ των δύο γεγονότων.

Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι η Ντόλι, η οποία παρουσίαζε σταθερούς ανέμους ταχύτητας περίπου 64 χιλιομέτρων την ώρα, θα εξασθενήσει καθώς πλησιάζει προς τις Υπήνεμες Νήσους.

Two days after we lost Dolly Parton, the Atlantic has a Tropical Storm Dolly.



The name was on the list long before this week. Still felt right to pull up the satellite and just watch it for a minute. Small storm, moving west at 24 mph, likely gone before it reaches the islands… pic.twitter.com/XVEYO5TvtS — Ryan Hall, Y’all (@ryanhallyall) August 27, 2026

Παρά την αναμενόμενη εξασθένησή της, η τροπική καταιγίδα εξακολουθεί να αναμένεται να προκαλέσει ισχυρές βροχοπτώσεις, ενώ δεν αποκλείεται να αναδιοργανωθεί δυτικότερα, εφόσον συναντήσει ευνοϊκές ατμοσφαιρικές συνθήκες.

«Εάν η καταιγίδα καταφέρει να διατηρηθεί για αρκετό χρονικό διάστημα, οι συνθήκες κοντά στις Μπαχάμες θα μπορούσαν να ευνοήσουν την αναδιοργάνωση της Ντόλι. Αν, όμως, το σύστημα διαλυθεί εξαιτίας της διάτμησης των ανέμων και της αλληλεπίδρασής του με την ξηρά, ενδέχεται να μην αναπτυχθεί ξανά ποτέ», ανέφερε ο ειδικός σε θέματα τυφώνων της AccuWeather, Άλεξ ΝταΣίλβα, σε δήλωσή του στη New York Post.

Dolly is now a Tropical Storm, imagine if it hit Mar-a-Lago. 👇 pic.twitter.com/Hw0CtAKVuv — Donk Media ♻️™ (@donkoclock) August 27, 2026

Ο ίδιος επισήμανε επίσης ότι «υπάρχει σίγουρα πιθανότητα αυτό το κύμα να προκαλέσει βροχοπτώσεις στις νοτιοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες με τον έναν ή τον άλλο τρόπο».

Το πρωί της Πέμπτης, η Ντόλι βρισκόταν περίπου 2.500 χιλιόμετρα ανατολικά των Υπήνεμων Νήσων της Καραϊβικής και κινούνταν προς τα δυτικά με ταχύτητα περίπου 39 χιλιομέτρων την ώρα.

Στις βόρειες Μικρές Αντίλλες αναμένονται βροχοπτώσεις ύψους περίπου 50 έως 100 χιλιοστών, ενώ κατά τόπους δεν αποκλείεται να φτάσουν ακόμη και τα 300 χιλιοστά.

Ισχυρές ριπές ανέμου, ταχύτητας περίπου 64 έως 80 χιλιομέτρων την ώρα και τοπικά έως και 97 χιλιομέτρων την ώρα, προβλέπονται στον Άγιο Χριστόφορο και Νέβις, την Αντίγκουα και Μπαρμπούντα, τον Άγιο Μαρτίνο, τη Γουαδελούπη και το Μοντσεράτ. Στις συγκεκριμένες περιοχές αναμένεται και η πρώτη ουσιαστική αλληλεπίδραση της Ντόλι με την ξηρά.

Το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των ΗΠΑ και ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός χρησιμοποιούν προκαθορισμένους καταλόγους ονομάτων για τις τροπικές καταιγίδες και τους τυφώνες, προκειμένου να διευκολύνεται η αναγνώριση των συστημάτων και η έκδοση προειδοποιήσεων.

Τα ονόματα επιλέγονται, μεταξύ άλλων, με κριτήριο να είναι σχετικά σύντομα και εύκολα στην προφορά στις περιοχές όπου χρησιμοποιούνται.