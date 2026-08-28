Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει στην επικείμενη συνάντηση των οικονομικών αξιωματούχων της G20 να υπάρξει κοινή γραμμή για πρωτοβουλίες που θα ενισχύσουν την παγκόσμια ανάπτυξη, θα περιορίσουν τις οικονομικές ανισορροπίες και θα συμβάλουν στη διαχείριση των προβλημάτων που δημιουργεί το δημόσιο χρέος.

Παράλληλα, η Ουάσινγκτον αναμένεται να ζητήσει από τις μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου να εντείνουν την οικονομική πίεση προς το Ιράν, περιορίζοντας τις πηγές χρηματοδότησης της Τεχεράνης, όπως ανέφερε σήμερα ανώτερος αξιωματούχος του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών.

Καθώς η Ουάσινγκτον δεν συμμετείχε πέρυσι στη σύνοδο της G20 υπό την προεδρία της Νότιας Αφρικής, ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ θα υποδεχτεί τους υπουργούς Οικονομικών και τους κεντρικούς τραπεζίτες των χωρών της G20 τη Δευτέρα και την Τρίτη στην πόλη Άσβιλ της Βόρειας Καρολίνας, στην οροσειρά Μπλου Ριντζ.