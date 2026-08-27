Με τέσσερις ομάδες θα εκπροσωπηθεί το ελληνικό ποδόσφαιρο στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, εξέλιξη που διατηρεί ζωντανές τις ελπίδες για σημαντική άνοδο στην κατάταξη της UEFA και, κυρίως, για τη διεκδίκηση της 10ης θέσης.

ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΟΦΗ εξασφάλισαν την παρουσία τους στις League Phase των διοργανώσεων στις οποίες συμμετέχουν και θα συνεχίσουν να συγκεντρώνουν βαθμούς για την Ελλάδα. Αντίθετα, ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την ευρωπαϊκή του παρουσία, καθώς η ήττα από την Μπραν στη Νορβηγία τον άφησε εκτός συνέχειας.

Τα αποτελέσματα της τελευταίας βραδιάς αποδείχθηκαν ιδιαίτερα θετικά για την ελληνική βαθμολογία. Παναθηναϊκός και ΟΦΗ συνδύασαν τις προκρίσεις τους με νίκες, προσθέτοντας πολύτιμους βαθμούς στη συγκομιδή της χώρας και ενισχύοντας τις προϋποθέσεις για να μειωθεί περαιτέρω η διαφορά από τις θέσεις που βρίσκονται ψηλότερα.

Ακόμη μεγαλύτερη σημασία είχε η επιτυχία του Παναθηναϊκού επί της Χράντετς Κράλοβε στην Τσεχία. Οι «πράσινοι» επικράτησαν με 2-1 σε ένα δραματικό παιχνίδι, αποτέλεσμα που δεν ωφέλησε μόνο την Ελλάδα βαθμολογικά, αλλά κόστισε παράλληλα στην Τσεχία μία από τις ομάδες της. Οι Τσέχοι συνεχίζουν πλέον με τέσσερις από τους πέντε συλλόγους με τους οποίους άρχισαν τη φετινή ευρωπαϊκή διαδρομή.

Ακόμη μεγαλύτερες απώλειες κατέγραψε η Πολωνία. Ράκοφ και Γκόρνικ αποκλείστηκαν, με αποτέλεσμα η χώρα που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη 10η θέση να απομένει με μόλις δύο από τους πέντε αρχικούς εκπροσώπους της.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη δημιουργεί ευνοϊκότερες συνθήκες για την Ελλάδα ενόψει της συνέχειας. Η απόσταση από τη 10η Πολωνία βρίσκεται πλέον στους 1.313 βαθμούς, ενώ ανάμεσα στις δύο χώρες παραμένει η Τσεχία. Με τέσσερις ελληνικές ομάδες να εξακολουθούν να αγωνίζονται στην Ευρώπη, η μάχη για την πρώτη δεκάδα αναμένεται να συνεχιστεί σε όλη τη διάρκεια της σεζόν.

Η κατάταξη της UEFA

10. Πολωνία – 45.125 βαθμοί (2/5 ομάδες)

11. Τσεχία – 44.725 βαθμοί (4/5 ομάδες)

12. Ελλάδα – 43.812 βαθμοί (4/5 ομάδες)

13. Νορβηγία – 38.612 βαθμοί (5/5 ομάδες)