Μια βραδιά που θα μείνει χαραγμένη στην καριέρα του έζησε ο Εμμανουήλ Καραλής στη Ζυρίχη. Ο Έλληνας επικοντιστής έφτασε στα 6,20 μ. στο Diamond League, καταγράφοντας νέο απόλυτο πανελλήνιο ρεκόρ, ενώ για πρώτη φορά βρέθηκε αντιμέτωπος με τον πήχη σε ύψος ανώτερο από το παγκόσμιο ρεκόρ.

Μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, ο Καραλής μίλησε για όσα έζησε στον αγωνιστικό χώρο, αλλά και για τη μονομαχία του με τον Μόντο Ντουπλάντις. Ιδιαίτερη σημασία έδωσε στις απόπειρές του στα 6,32 μ., θεωρώντας ότι η συγκεκριμένη εμπειρία τού επέτρεψε να ξεπεράσει ένα σημαντικό ψυχολογικό όριο και να δει πλέον με διαφορετικό μάτι τέτοια ύψη.

«Ήταν μία υπέροχη ημέρα, παρότι υπήρχε κούραση έπειτα από δέκα ημέρες αγώνων. Ο καιρός ήταν καλός, όλοι πηδούσαν ψηλά και ο ένας έδινε κίνητρο στον άλλον. Περάσαμε όμορφα και, όταν διασκεδάζω, μπορώ να πηδάω ψηλά», ανέφερε αρχικά ο Καραλής.

Έχοντας ήδη εξασφαλίσει το 6,20 μ., ο «Μανόλο» αποφάσισε να μην επιχειρήσει στα 6,25 μ. και ανέβασε τον πήχη κατευθείαν στα 6,32 μ., δηλαδή ένα εκατοστό ψηλότερα από το παγκόσμιο ρεκόρ. Η πρώτη απόπειρα της καριέρας του σε τέτοιο ύψος ενίσχυσε ακόμη περισσότερο την πίστη του στις δυνατότητές του.

«Ήμουν πολύ κοντά. Πίεσα τον Μόντο και εκείνος πίεσε εμένα. Ήταν η πρώτη φορά που επιχείρησα να καταρρίψω το παγκόσμιο ρεκόρ και αυτό είναι τρελό. Με έκανε να πιστέψω στον εαυτό μου και ότι όλα είναι δυνατά. Πρέπει απλώς να συνεχίσω τη σκληρή δουλειά και να απολαμβάνω αυτό που κάνω».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον τρόπο με τον οποίο η αγωνιστική «κόντρα» με τον Ντουπλάντις ανεβάζει συνεχώς τον πήχη, εκτιμώντας ότι τέτοιες αναμετρήσεις ωφελούν όχι μόνο τους αθλητές αλλά και συνολικά το επί κοντώ. «Ελπίζω να έχουμε πολλές ακόμη τέτοιες εκπληκτικές μάχες, επειδή είναι καλό για το άθλημα και για τον κόσμο που παρακολουθεί. Είναι καλό και για εμάς. Εγώ πιέζω τον Μόντο, εκείνος πιέζει εμένα και όλοι σπρώχνουμε ο ένας τον άλλον. Είναι εκπληκτικό. Νιώθω ευλογημένος που βρίσκομαι εδώ και είμαι πολύ χαρούμενος που αποτελώ μέρος αυτής της σπουδαίας εποχής του επί κοντώ».

Όταν κλήθηκε να εξηγήσει τι του λείπει για να φτάσει σε ένα επιτυχημένο άλμα στα 6,32 μ., ο Καραλής αναγνώρισε ότι υπάρχουν ακόμη τεχνικές λεπτομέρειες πάνω στις οποίες πρέπει να δουλέψει. «Υποθέτω ότι θα πρέπει να το ανακαλύψουμε. Σίγουρα υπάρχουν τεχνικά στοιχεία που πρέπει να βελτιωθούν. Είναι, όμως, καλό ότι είδα για πρώτη φορά τον πήχη σε ύψος παγκόσμιου ρεκόρ και επιχείρησα να τον περάσω. Είναι σημαντικό να σπας αυτά τα πνευματικά εμπόδια και να πιστεύεις. Αυτό θα με βοηθήσει στους επόμενους αγώνες».

Το γεγονός ότι δεν κατάφερε να υπερβεί τα 6,32 μ. στις τρεις απόπειρές του δεν επισκίασε όσα είχε ήδη πετύχει. Το 6,20 μ. και η ανταπόκριση των θεατών ήταν αυτά που επέλεξε να κρατήσει από τη βραδιά. «Κρατάω τη χαρά και την αγάπη του κόσμου. Μόλις πέρασα τα 6.20μ, που είναι ένα απίστευτο ύψος. Είμαι πολύ χαρούμενος και ελπίζω στον επόμενο αγώνα να καταφέρω να πηδήξω λίγο ψηλότερα, να κάνω ακόμη μία σπουδαία εμφάνιση και να το απολαύσω. Θα δούμε τι επιφυλάσσει το μέλλον».

Ο Έλληνας πρωταθλητής μίλησε ακόμη για τον δεσμό που έχει δημιουργηθεί με τους φιλάθλους, επισημαίνοντας ότι η αναγνώριση που εισπράττει δεν περιορίζεται πλέον στα ελληνικά σύνορα. «Η σχέση μου με τους Έλληνες φιλάθλους είναι απίστευτη. Είμαστε η γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων και ο στίβος είναι σημαντικός στην Ελλάδα. Δέχομαι πολλή αγάπη, όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά πλέον συνειδητοποιώ ότι έχω φιλάθλους σε ολόκληρο τον κόσμο. Νιώθω ευλογημένος και τιμή μου που εκπροσωπώ αυτή την εποχή των επικοντιστών».

Κλείνοντας, σχολίασε την ποιότητα ενός αγώνα στον οποίο τρεις επικοντιστές κατάφεραν να ξεπεράσουν το φράγμα των έξι μέτρων, προαναγγέλλοντας παράλληλα μια ακόμη σπουδαία μάχη στον τελικό του Diamond League. «Ελπίζω εγώ, ο Μόντο και όλοι οι υπόλοιποι να συνεχίσουμε να πιέζουμε ο ένας τον άλλον για να πηδάμε ακόμη ψηλότερα. Τα έξι μέτρα είναι ένα τρελό ύψος. Το γεγονός ότι τρεις αθλητές τα πέρασαν είναι απίστευτο. Ο τελικός θα είναι καυτός. Να είστε εκεί».