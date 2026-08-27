Το καλύτερο άλμα της καριέρας του έκανε ο Εμμανουήλ Καραλής, καθώς πέρασε για πρώτη φορά τα 6,20μ., στο Diamond League της Ζυρίχης.

Ο ανταγωνισμός στον αθλητισμό και γενικά στη ζωή κάνει πάντα καλό και ακόμη μία απόδειξη είναι η εντυπωσιακή εξέλιξη του Έλληνα Ολυμπιονίκη, ο οποίος βελτιώνεται συνεχώς έχοντας να αντιμετωπίσει τον κορυφαίο όλων των εποχών στο άλμα επί κοντώ, τον Αρμάντ Ντουπλάντις.

Στο Diamond League της Ζυρίχης οι δυο τους αναμετρώνται ξανά και ο Καραλής κατάφερε για πρώτη φορά να περάσει -και μάλιστα με την πρώτη προσπάθεια- τα 6,20μ., κάνοντας το καλύτερο άλμα της καριέρας του!

Αμέσως μετά, βέβαια, ο Ντουπλάντις πέρασε τα 6,25μ. ανεβάζοντας κι άλλο τον πήχη, αυτό όμως δεν μειώνει σε τίποτα τον «Μανόλο», ο οποίος κάνει εκπληκτικά πράγματα και παρουσιάζεται σε κάθε αγώνα όλο και καλύτερος!