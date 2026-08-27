Την ιδιαίτερη σχέση που έχει με τον γιο της, Πάρη, μοιράστηκε για ακόμη μία φορά με τους διαδικτυακούς της φίλους η Ιωάννα Τούνη.

Η γνωστή influencer ταξίδεψε στις Μαλδίβες μαζί με την παρέα της και τον μικρό Πάρη, με αφορμή τα γενέθλιά της, και δημοσίευσε στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες από το ταξίδι τους.

Στα στιγμιότυπα, μητέρα και γιος ποζάρουν μαζί, με τον μικρό να χαμογελά στην αγκαλιά της και την Ιωάννα Τούνη να τον κοιτάζει με εμφανή τρυφερότητα.

Η ίδια συνόδευσε τις φωτογραφίες με μια χιουμοριστική λεζάντα, γράφοντας:

«POV: επί 30 ολόκληρα χρόνια δεν έβρισκες τον “τέλειο άντρα”, οπότε αποφάσισες να τον γεννήσεις».

Η ανάρτηση συγκέντρωσε γρήγορα το ενδιαφέρον των followers της, με τις εικόνες από τις Μαλδίβες να αποτυπώνουν τις ξέγνοιαστες στιγμές που περνά η Ιωάννα Τούνη μαζί με τον γιο της.

Ο Πάρης αποτελεί σταθερά πρωταγωνιστή στις αναρτήσεις της, καθώς η ίδια μοιράζεται συχνά στιγμές από την καθημερινότητά τους και τη σχέση που έχουν αναπτύξει.