Ο πρίγκιπας Χάρι, η Μέγκαν Μαρκλ, ο Άρτσι και η Λίλιμπετ προσγειώθηκαν την Τετάρτη 26 Αυγούστου στο αεροδρόμιο του Μπέρμιγχαμ, επιστρέφοντας στη Βρετανία μετά τη ζωή τους στην Καλιφόρνια. Η οικογένεια αναχώρησε από το Μοντεσίτο, όπου βρίσκεται η κατοικία τους και η βάση των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων.

Το ταξίδι τους έγινε με ιδιωτικό τζετ, η τιμή μιας αντίστοιχης υπερατλαντικής πτήσης μπορεί να φτάσει έως περίπου 230.000 ευρώ, ενώ το συγκεκριμένο αεροσκάφος διαθέτει μια σειρά από χαρακτηριστικά που εξηγούν το υψηλό κόστος.

Ένα αεροσκάφος με κρεβάτια και δύο μπάνια

Σύμφωνα με το The Telegraph, το αεροσκάφος που μετέφερε τους Σάσεξ έχει χωρητικότητα έως 13 άτομα. Τα καθίσματα μπορούν να μετατραπούν σε μονά ή διπλά κρεβάτια, επιτρέποντας στους επιβάτες να κοιμηθούν κατά τη διάρκεια της πολύωρης πτήσης.

Στο εσωτερικό υπάρχουν δερμάτινα καθίσματα, δύο μεγάλα μπάνια με επώνυμα προϊόντα προσωπικής φροντίδας και καναπές, ενώ ο χώρος αποσκευών μπορεί να φιλοξενήσει έως και 15 βαλίτσες.

Η διαδρομή από το Λος Άντζελες προς τη Βρετανία με ιδιωτικό αεροσκάφος μπορεί να κοστίσει από 150.000 έως 200.000 λίρες, ποσό που αντιστοιχεί περίπου σε 173.000 έως 231.000 ευρώ. Το ποσό διαφοροποιείται ανάλογα με το αεροσκάφος και τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στην πτήση.

Η μεγάλη χωρητικότητα του χώρου αποσκευών έχει επίσης ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η οικογένεια βρίσκεται πλέον μπροστά σε μια νέα εγκατάσταση στη Βρετανία. Δεν είναι γνωστό, ωστόσο, τι ακριβώς μετέφεραν μαζί τους.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ταξιδεύουν με ιδιωτικό τζετ

Ο Χάρι και η Μέγκαν είχαν επιλέξει ιδιωτικό αεροσκάφος και όταν έφυγαν από τη Βρετανία το 2020. Λεπτομέρειες για εκείνο το ταξίδι έγιναν γνωστές μέσα από το ντοκιμαντέρ του Netflix «Harry & Meghan», που κυκλοφόρησε το 2022.

Το αεροσκάφος εκείνης της πτήσης είχε αρκετό χώρο και για τα σκυλιά της οικογένειας. Ο Χάρι, η Μέγκαν και η μητέρα της, Ντόρια Ράγκλαντ, ταξίδεψαν σε ξεχωριστούς ιδιωτικούς χώρους.

Ιδιωτικό αεροσκάφος χρησιμοποίησαν επίσης για την επιστροφή τους στο Λονδίνο το 2022, όταν βρέθηκαν στη χώρα για το Πλατινένιο Ιωβηλαίο της βασίλισσας Ελισάβετ Β΄. Εκείνο το ταξίδι είχε ιδιαίτερη σημασία για τα παιδιά τους, καθώς ήταν η πρώτη φορά που ο Άρτσι και η Λίλιμπετ πραγματοποιούσαν ένα τόσο μεγάλο ταξίδι προς την Αγγλία.

Πού θα μείνει η οικογένεια

Η άφιξη στο Μπέρμιγχαμ έχει στρέψει το ενδιαφέρον και στο πού θα εγκατασταθούν ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ.

Μία από τις πληροφορίες που έχουν δημοσιευτεί θέλει την οικογένεια να κατευθύνεται προς ιδιωτική κατοικία στην περιοχή των Cotswolds, εκτός Λονδίνου. Η περιοχή αποτελεί επιλογή κατοικίας για αρκετά πρόσωπα από τον χώρο της showbiz και των επιχειρήσεων.

Ένα ακόμη ενδεχόμενο είναι να συναντήσουν τον κόμη Σπένσερ, αδελφό της πριγκίπισσας Νταϊάνα και θείο του Χάρι, στο Άλθορπ. Εκεί είχαν βρεθεί ξανά νωρίτερα μέσα στο καλοκαίρι.

Η κατοικία που φέρεται να έχει επιλεγεί από τους Σάσεξ δεν ανήκει στη βρετανική βασιλική οικογένεια. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, πρόκειται για ιδιωτικό ακίνητο.

Ο Χάρι και η Μέγκαν δεν επιστρέφουν στα βασιλικά καθήκοντα

Η μετακόμιση στη Βρετανία δεν σημαίνει επιστροφή του ζευγαριού στα επίσημα καθήκοντα της μοναρχίας.

Ο Χάρι και η Μέγκαν θα συνεχίσουν να ζουν ως ιδιώτες, χωρίς να αναλάβουν ξανά θεσμικό ρόλο ως εργαζόμενα μέλη της βασιλικής οικογένειας. Η νέα τους καθημερινότητα στη χώρα αναμένεται να είναι διαφορετική από εκείνη που είχαν δημιουργήσει στις ΗΠΑ, καθώς θα βρίσκονται πολύ πιο κοντά στη βρετανική βασιλική οικογένεια και στα μέσα ενημέρωσης.

Στην περιοχή των Cotswolds κατοικούν, μεταξύ άλλων, και ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ, σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα.

Σε βρετανικό σχολείο ο Άρτσι και η Λίλιμπετ

Ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους η επιστροφή στη Βρετανία ήταν αναμενόμενη είναι η εκπαίδευση των δύο παιδιών.

Ο Άρτσι και η Λίλιμπετ έχουν ήδη εγγραφεί σε βρετανικό σχολείο και αναμένεται να ξεκινήσουν τη νέα σχολική χρονιά τον Σεπτέμβριο.

Το σχολείο που επέλεξαν οι γονείς τους δεν έχει γίνει γνωστό. Η τοποθεσία του κρατείται μακριά από τη δημοσιότητα για λόγους ασφαλείας, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες θα βρίσκεται σε σχετικά μικρή απόσταση από τη νέα κατοικία της οικογένειας.

Ο Άρτσι, επτά ετών, θα φοιτήσει στην τρίτη τάξη, ενώ η πεντάχρονη Λίλιμπετ θα ξεκινήσει την πρώτη.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για ημερήσιο και μικτό σχολείο και όχι για οικοτροφείο. Η επιλογή αυτή θυμίζει το Lambrook, όπου είχαν φοιτήσει τα ξαδέλφια τους, ο πρίγκιπας Τζορτζ, η πριγκίπισσα Σάρλοτ και ο πρίγκιπας Λούις. Ο Τζορτζ, μάλιστα, από τη νέα σχολική χρονιά θα συνεχίσει την εκπαίδευσή του στο Eton.