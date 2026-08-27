Καταγγελία στην UEFA έκανε ο Παναθηναϊκός για επίθεση του τερματοφύλακα της Χράντετς Κράλοβε στον Γιώργο Κυριακόπουλο, μετά την πρόκρισή του με το 2-1 στην παράταση.

Το παιχνίδι στην Τσεχία εξελίχθηκε σε θρίλερ, με τους γηπεδούχους να ισοφαρίζουν στο 92′ και να το στέλνουν στην παράταση, όπου στο… 125′ ο Ντέσερς με πέναλτι έκανε το 1-2 και έδωσε την πρόκριση στους «πράσινους».

Η ένταση ήταν πολύ μεγάλη και αμέσως μετά το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή οι οπαδοί της Χράντετς Κράλοβε πέταξαν μπουκάλια στον αγωνιστικό χώρο, ενώ μέλος της ομάδας επιτέθηκε στον Κυριακόπουλο που πήγαινε να πανηγυρίσει μπροστά στους οπαδούς του «τριφυλλιού».

Ο παίκτης των Τσέχων στη συνέχεια απολογήθηκε στον αριστερό μπακ του Παναθηναϊκού και το θέμα έληξε εκεί ανάμεσά τους, η ΠΑΕ όμως αποφάσισε να προχωρήσει σε επίσημη καταγγελία στην UEFA για το περιστατικό.