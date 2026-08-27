Ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε στα play off του Europa Conference League μετά την ήττα με 3-2 από τη Μπραν και ο Αλέσιο Λίσι στις δηλώσεις του δεν έκρυψε τα νεύρα του για τη διαιτησία.

Οι «ασπρόμαυροι» βρέθηκαν να χάνουν με 2-0, το έκαναν 2-2, αλλά στο 86′ δέχθηκαν το 3-2 από το πέναλτι του Κάστρο και αποκλείστηκαν πολύ νωρίς από την Ευρώπη. Ένας αποκλεισμός, τον οποίο ο προπονητής τους χρεώνει στη διαιτησία, όπως φάνηκε και στις δηλώσεις του.

«Το πρώτο μέρος ήταν πολύ κακό. Δεν πιέσαμε, δεν ήμασταν γενναίοι και επιθετικοί. Ήμουν θυμωμένος με το πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ήμασταν καλύτεροι, όπως ήμασταν καλύτεροι και στο πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα.

Στο δεύτερο μέρος, αφού μιλήσαμε, γυρίσαμε το παιχνίδι. Όταν κάναμε το 2-2 είχαμε κουρασμένους παίκτες και έπρεπε να κάνουμε αλλαγές. Βάλαμε ποδοσφαιριστές να αγωνιστούν σε διαφορετικές θέσεις. Σε κάθε περίπτωση, εμείς ήμασταν πιο κοντά στο 3-2», είπε αρχικά στις δηλώσεις του ο Λίσι και στη συνέχεια εστίασε στη διαιτησία.

««Στο τέλος ήταν απόφαση του διαιτητή. Δεν ξέρω τι λέξη να χρησιμοποιήσω. Πουθενά αυτό δεν είναι πέναλτι. Ιταλία, Νορβηγία, Αγγλία, Ελλάδα. Πουθενά. Είμαστε έξαλλοι με αυτό».