Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Μπραν στο ματς που θα κρίνει την πρόκριση στη League Phase του Europa Conference League και το σκορ είναι 3-2 μετά τα γκολ των Χολμ (45’+3′), Ίνγκασον (56′), Εντιαγέ (63′), Ζαφείρη (67′) και Κάστρο (86′ πεν.).

Μετά το 1-1 στην Τούμπα, για τον «δικέφαλο του βορρά» η νίκη στη Νορβηγία αποτελεί μονόδρομο, στο πρώτο ημίχρονο όμως δεν είχε καλή απόδοση και λίγο πριν το τέλος του τα πράγματα έγιναν χειρότερα.

Στο 45’+3′, στην τελευταία φάση πριν ο διαιτητής στείλει στα αποδυτήρια τις δύο ομάδες, ο Χολμ με κεφαλιά μετά την εκτέλεση κόρνερ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0, με τον Παβλένκα να μην έχει καθόλου καλή αντίδραση στη φάση.

Κακό το φινάλε του πρώτου μέρους για τον ΠΑΟΚ και ακόμη χειρότερο το ξεκίνημα του δεύτερου, καθώς στο 56′ δέχθηκε και δεύτερο γκολ, αυτή τη φορά με πλασέ του Ίνγκασον, το οποίο κόντραρε στον Γιαννούλη, εντός περιοχής (2-0).

Λίγα λεπτά μετά όμως, στο 63′ για την ακρίβεια, ο «δικέφαλος του βορρά» μπήκε ξανά στο παιχνίδι, καθώς ο Εντιαγέ βγήκε σε θέση για γκολ και το έβαλε με ωραίο τελείωμα, μειώνοντας σε 2-1.

Η ομάδα του Αλέσιο Λίσι, μάλιστα, δεν έμεινε εκεί, αλλά αμέσως μετά, στο 67′, έκανε και το 2-2 με σουτ του Ζαφείρη εντός περιοχής μετά την κεφαλιά-πάσα του Χατσίδη, έπειτα από τη σέντρα του Τέιλορ από αριστερά.

Στο 83′, όμως, οι Νορβηγοί κέρδισαν πέναλτι έπειτα από άτσαλο μαρκάρισμα του Γιαννούλη και τελικά, μετά την εξέταση του VAR, ο Κάστρο εκτέλεσε στο 86′ και έγραψε το 3-2.